A magyar válogatott keddi vereségével biztossá vált, hogy szerdán Japán legjobbjaival találkoznak majd a legjobb 16 között Váradi Kornélék. A 17 óra 30 perctől kezdődő találkozón nagy létszámban voltak jelen a hazai drukkerek, s már a bemelegítés során is érződött, hogy a csapat mellett állnak. Az összecsapás előtt azt is tudni lehetett, hogy a magyarok sikere esetén az USA-val találkoznak majd Meszlényiék.

A találkozó Kawashima triplájával indult, majd egy eladott labda után már 5-0 volt az eredményjelzőn. Az első három percben nem tudott pontot szerezni meggypiros mezes nemzeti együttesünk, Váradi Kornél 9-0-nál kérte ki első idejét. Csátaljay Péter a rövid pihenőt követően meg is szerezte az est első magyar pontjait, de a japánok továbbra sem álltak le, pár pillanat múlva 15-2 volt az állás. Úgy tűnt, sokal nagyobb elánnal vetették bele magukat a küzdelembe az ázsiaiak, amelyre az első játékrészben nem volt ellenszer. A szurkolókra ezútal sem lehetett panasz, nagyszerű hangulatot teremtettek a Főnix Arénában. Az utolsó egy percre sikerült zárkóznia a mieinknek, s Meszlényi triplája után a fehér mezesek szövetségi kapitánya is időt kért, ám továbbra is zavarodottnak tűnt Japán, s Csátaljay hárompontost szerzett. Két büntetővel zárult az első 10 perc, Magyarország pedig 15-13-ra vissza tudott jönni.

A gyors fordulást követően Buto triplája adta meg az alaphangot, s megint úgy tűnt, álmoskásan kezdett a magyar csapat. Csendes Péterék sok technikai hibát vétettek, s Japán ezeket könyörtelenül meg is büntette. Az első három percben ismét elléptek az ázsiaiak, 22-13-nál megint Váradi Kornélnak kellett időt kérnie, amely után Ozawa csak tovább növelte a két válogatott közti különbséget. A mieink első pontjait Schmera Gergely szerezte, ám olyan benyomása lehetett a jelenlévőknek, mintha a piros mezesek kissé fáradtak lettek volna az érezhetően friss ázsiaiakhoz képest. A magyar nemzeti együttes a második játékrészben csak büntetőből tudott betalálni, ami egészen ritka kosárlabdában, a félidőre pedig 15 pontos hátránnyal mehettek a házigazdák. (35-20)

A nagyszünetet követően Jacobs kezdte a pontgyártást, amelyre Schmera hamar válaszolni tudott, de talán a túl nagy lendület miatt sok hiba csúszott a válogatottak játékába. A magyarok valamivel élesebben vetették bele magukat a folytatásba, gyorsan sikerült is 9 pontra csökkenteni a külöbséget, melyre válaszul az ázsiaiak szövetségi kapitánya időt is kért. Japánnak büntetőből sem ment ebben a játékrészben, míg Hajdu Péterék szép lassan zárkóztak riválisukhoz. 4 perccel a szünetet megelőzően már csak 5 pont volt a felek között, a közönség pedig bele is kezdett a nagyobb buzdításba. Az egyenlítés nem jött össze, de a záró felvonásra is maradtak nyitott kérdések. (42-37)

Az utolsó játékrészben nem lehetett más célja a magyar válogatottnak, mint mindent egy lapra feltéve támadni, de Jacobs rögtön jelezte, nem lesz egyszerű feladata a házigazdának. Az első percben nem sikerült pontot szereznie Ságodi Róbertéknek, érkezett is Váradi Kornél időkérése, de négy minutummal a vége előtt továbbra is 10 volt a két fél közti különbség, egyre kevesebb esélye maradt a magyar válogatottnak. Hajdu Péter hárompontosa némi reményt adott a Főnix Aréna közönségének. Japán igyekezett minél hamarabb lezárni a párharcot, de a pirosban kosárlabdázó magyar játékosok nem adták könnyen a bőrüket. A fehér mezesek a végéig meg tudták őrizni előnyüket, és 63-53-ra megnyerték a meccset.

OK