Mintegy két hete véget értek a megyei I. osztály küzdelmei, melyben a Püspökladány csapata a 14. helyet szerezte meg, így éppen sikerült kiharcolniuk a bennmaradást a következő kiírásra. Voltak biztató periódusai Szabó Máté együttesének, de 30 mérkőzésből mindössze hatot nyert meg a gárda, öt döntetlen és 19 vereség mellett. A fiatal tréner a Haonnak értékelte a szezont. – Az idei szezonban a srácok abszolút alulteljesítettek.

Megfigyelhető tendencia nálunk, hogy a tavaszi etap évek óta rosszabb, mint az őszi. Ennek is megvannak az okai, nem szeretnék mentségeket keresni, de nagyjából a bajnokság második felének 5. fordulójábabn sikerül először füvön edzenenünk, amit nem kell ecsetelni senkinek sem, mekkora hátrány.

Személy szerint úgy érzem, mentálisan voltunk gyengébbek idén. Szó se róla, remek játékosaim vannak, akik jól képzett futballisták, de nem olyan vezéregyéniségek, akik kritikus helyzetekben is el tudnak dönteni egy-egy találkozót. Természetesen nem szeretném az egészet a srácok nyakába varrni, én is rengeteget hibáztam. Nem vagyok elégedett, de mindenki le tudja vonni szerintem a következtetést, ennek fényében pozitívan tekintek a jövőbe. Sokszor hangoztattam, a labdarúgóim, ha máshol játszanának, lehet, a legjobbak lennének, de idén hiányzott az egység. Nekem is vállalni kell a felelősséget – nyilatkozta a szakember.

Kellenek az igazolások

Legyen szó bármely együttesről a világon, a nyári felkészülési időszak, s az átigazolási ablak nagy segítséget nyújthat a következő szezonra nézve. Nem kell különösebben ecsetelni, hogy egy 14. helyen végzett csapat esetében mekkora jelentősége lenne az erősítéseknek de a Püspökladánynál fontosak a hagyományok is: saját nevelésű játékosokra is támaszkodnának a jövőben. – A keretünk szerintem alkalmas arra, hogy az első tízben is ott legyünk, ha sikerül vezéregyéniségeket igazolnunk. A tengelyekben kell leginkább ilyen futballistákat keresni, gondolok itt a belső védőkre, a középső középpályásokra vagy a centerre.

A céljainkat nehéz lenne a bajnokság végén elmondani, de amennyiben sikerül a transzfereket lebonyolítani, jó idényt futhatunk majd. Ám, mint mindennek, ennek is két oldala van: az egyik, hogy miként alakul majd a távozók névsora, a másik, a hozzánk érkezőké.

Sok idő van még augusztusig, mindenkit engedtünk, hogy eresszék ki a gőzt, sok volt ez most. Az én sorsom se biztos még, sok kérdés a jövő zenéje – fogalmazott az ambiciózus edző.

Orosz Krisztofer

A megyei I. osztály eredménye

1. Monostorpályi SE 30 23 3 4 81–29 72 2. Nyíradony VVTK 30 21 4 5 65–22 67 3. Hajdúnánás FK 30 19 8 3 87–26 65 4. Hajdúböszörményi TE 30 19 4 7 85–39 61 5. Berettyóújfalui SE 30 16 6 8 64–32 54 6. Hajdúsámsoni TTISZE 30 15 4 11 73–59 49 7. DASE 30 14 6 10 63–42 48 8. Balmazújvárosi FC 30 13 4 13 80–56 43 9. Sárréti DSK 30 11 7 12 50–46 40 10. Bestrong SC 30 11 6 13 73–74 39 11. Kabai Meteorit SE 30 11 5 14 61–58 38 12. DEAC Futball Nonprofit Kft. 30 9 4 17 42–51 31 13. Létavértes SC`97 30 9 4 17 62–101 31 14. Püspökladányi LE 30 6 5 19 44–86 23 15. Józsa SE 30 5 4 21 65–103 19 16. DSC-SI 30 1 0 29 13–184 3