Ahogy arról portálunkon beszámoltunk, kisorsolták az Európa Konferencia Liga (EKL) második selejtezőkörének párosítását az UEFA nyoni főhadiszállásán. A sorsolásnál nem panaszkodhattunk a szerencsére, mert végül az Alaskert–FK Arsenal Tivat első selejtezőkörös párharc győztesével játszanak a piros-fehérek, ráadásul a visszavágót rendezik majd Debrecenben. Az első meccsek játéknapja július 27-e, a visszavágóké augusztus 3-a.

Elvéreztek

A két lehetséges ellenfél közül az 1990-ben alapított örmény Alaskert négyszeres bajnok, egyszeres kupagyőztes és háromszoros szuperkupa győztes, hazája bajnoksága negyedik helyén végzett legutóbb. A Transfermarkt szerint a gárda jelenlegi összértéke 4.39 millió euró (a Lokié pillanatnyilag 9.1 millió). A klub az ország fővárosában, Jerevánban található, nemzetközi meccseit pedig a helyi, 14400 fős befogadó képességű nemzeti stadionban rendezi.

Az Alaskert tavaly egy máltai ellenféllel szemben vérzett el rögtön az EKL első selejtezőkörében.

Az együttesnél általában komoly játékosmozgások történnek a legtöbb transzferidőszakban, vélhetően ez lesz most is, de mivel a Loki klubigazgatója, Hayk Hovakimyan is örmény, így nagy valószínűséggel képben van a gárdával kapcsolatban.

Szép környezetben

Az 1914-ben alapított FK Arsenal Tivat a montenegrói bajnokság dobogójának alsó fokán fejezte be a legutóbbi szezont. A keret összértéke 2 millió euró, a csapatot jellemzően vagy fiatal vagy nagyon rutinos labdarúgók alkotják, legértékesebb játékosai közül hárman – Igor Nikic kapus, a középpályás Danilo Bakic és csatár Ivan Bulatovic – elhagyja a nyáron az alakulatot.

A klub eddig még semmilyen címet nem tudott begyűjteni, mióta ismét van önálló montenegrói bajnokság (annak idején 1937-ben megnyerte az akkori pontvadászatot).

Az Adriai-tenger mellett fekvő Tivat városában lévő stadionjuk befogadóképessége 2000 főnyi, így vélhetően máshol fogják majd játszani a hazai mérkőzésüket. Mivel a DVSC-nek Stefan Loncsar, Dusan Lagator és Meldin Dreskovics személyében három montenegrói játékosa is van, biztosak lehetünk benne, hogy ők is fognak súgni a szakmai stábnak.

MSZ