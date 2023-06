A 2022-2023-as Hajdú-Bihar megyei I. osztály bajnoka az NB III.-ba való feljutásért küzd a borsodi bajnok Cigánd SE ellen. A hét eleji sorsolást követően Bereczky Bence vezetőedző elmondta, hogy lehettek volna szerencsésebbek is az ellenfelet illetően, hiszen a nem is olyan rég még NB II.-ben szereplő ellenfél megyei szinten komoly játékerőt képvisel. Ettől függetlenül mindent megtesznek majd a sikerért.

Erős vendég kezdés

A közönségen ezúttal sem múlott semmi, hiszen rengetegen jelentek meg a Vágó András Sporttelepen, hogy buzdítsák kedvenceiket. Szóltak a dobok, harsogtak a dudák, a pálya menti korlátoknál egy centiméternyi hely sem volt. A kezdő sípszót követően fölényben játszott a Cigánd, több veszélyes lehetőséget is kialakított, aminek aztán meg is lett az eredménye. Az első negyedóra vége felé egy szabadrúgást íveltek be középre a vendégek, Fabu Márton zavartalanul fejelhetett, a labda pedig a hosszú alsóban landolt. Nem sokkal később azonban szöglettel jöhettek a hazaiak, a remek beadást pedig Ménes Máté fejelte be közelről a cigándiak kapujába, ezzel egyenlített a Monostorpályi.

A borsodi együttes előszeretettel próbálkozott hatalmas bedobásokkal, ami rendszeresen veszélyt teremtett a hazai kapu előtt. Az egyik ilyen alkalmával ütközött össze a monostori kapussal, Bákonyi Norberttel a vendégek támadója, Nagy Dávid. A hálóőrt ápolni kellett, de folytatni tudta a mérkőzést. Az egyenlítést követően egyébként láthatóan változott a játék képe, a hazaiak jóval nagyobb nyomást tudtak helyezni ellenfelükre, mint korábban. Időközben a nézők is kitettek magukért, folyamatosan éltették a kedvenceiket, és pálya melletti büfében is nagy volt az aktivitás, hiszen folyamatosan 15-20 méteres sor állt a pultnál. A félidő lassan lepergett, így 1–1-es döntetlennél vonultak a csapatok az öltözőkbe, a sor pedig hirtelen 30 méteressé vált a büfénél.

Hazai fölény

A második félidő rögtön egy hazai helyzettel indult, azonban Nagy Sándor remekül hárított. Pár perccel később Rostás Gábor, a cselkirály bolondította meg védőjét a jobb szélen, de rövid felsőbe tartó lövését Nagy újabb bravúrral védte. Aztán a másik szélvészgyors szélső, Kolompár Kriszitán is megindult a balon, de keresztbe lőtt labdája elment az érkezők előtt.

Az idő múlásával egyre inkább érződött a cigándi játékosok hozzáállásán, hogy egyáltalán nem lennének elégedetlenek az 1–1-es döntetlennel. A hajdúságiak azonban nem nyugodtak bele, Rostás sokadik veszélyes megindulását követően kellett újra védenie a remek napot kifogó Nagynak. Néhány perc múlva ismét dolga volt a vendég kapusnak, akkor Bíró lövését tolta ki szögletre. Az utolsó 10 perchez közeledve egyre jobban beszorította ellenfelét a Monostorpályi.

Megvan a vezetés

Kolompár sokadik kiváló megindulása aztán meghozta az eredményét: a bal szélen elhúzó játékos remek ütemben gurított vissza az érkező Bírónak, aki állítgatás nélkül, laposan a kapuba lőtt. Ezzel fordítottak a hazaiak. A fordítást követően már a borsodi gárdának is sietősebb lett, próbálták növelni a tempójukat, azonban igazán veszélyes helyzetig nem jutottak el. Az utolsó percekben még akár növelhette volna előnyét a hazai gárda, azonban Rostás szabadrúgását Nagy magabiztosan védte.

Maradt a 2–1-es végeredmény, ami után olyan ünneplés következett a szurkolók és a monostorpályi játékosok között, amit néhány NB I.-es csapat is megirigyelhet. Az előny megvan, a feljutáshoz azonban még korántsem, folytatás egy hét múlva Cigándon.

Bakos Attila