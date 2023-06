Bő három héttel a debreceni U19-es kosárlabda világbajnokság kezdete előtt kihirdette bő keretét az Egyesült Államok korosztályos válogatottja – számolt be a Debreceni Sportcentrum. A magyar kosárlabdabarátok legnagyobb bánatára a nevek között nem szerepel LeBron James Jr., így minden bizonnyal a világ valaha volt egyik legjobb kosárlabdázója sem teszi tiszteletét a cívisvárosban. A listáról hiányzik Scoot Henderson is, aki a szakemberek egyöntetű véleménye szerint benne lesz az idei NBA Draft első három választottjában.

Az USA ennek ellenére is a vb toronymagas esélyese, túlzás nélkül állítható, hogy ki tudnának állítani akár 3-4 olyan erősségű csapatot is, mely esélyes lenne a végső győzelemre. A debreceni publikum számára két ismerős arc benne lehet az utazó keretben, hiszen a 2022-es, szintén debreceni rendezésű U18-as 3x3 világbajnokságon Eric Dailey Jr. és Myles Colvin is ott volt tavaly a Kossuth téren. Rajtuk kívül még Jeremy Fears Jr. neve is ismerősen csenghet, hiszen édesapja 2009-ben pályára lépett az akkor még első számú debreceni csapatnak számító DEKE színeiben, majd három évvel később az EGIS Körmendben is szerepelt.

A június 24. és július 2. között a Főnix Arénában és az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban megrendezésre kerülő világeseményre az Egyesült Államokon kívül Argentína, Brazília, Franciaország, Japán, Dél-Korea és Spanyolország is regisztrálta már játékosait, a magyar csapat végleges névsorára még várni kell. Az eddig leadott keretek a FIBA honlapján megtekinthetők.