Az idei kerékpáros Időfutam Országos Bajnokság már hagyományosan, ismét Debrecen-Bocskaikert mellett a a 354. számú úton zajlott. A legjobb magyar kerékpárosokat felvonultató versenyt a DKSI rendezte, a klub részéről a főszervező, Nagy Zoltán beszélt portálunknak a helyszínen.

– A korábbi évek tapasztalatai alapján igyekszünk minden éveben tökéletesíteni a viadalt. Az a nehézség, hogy gyakorlatilag semmit nem lehet előkészíteni a helyszínen, tekintve, hogy egy forgalmas útszakaszról van szó. Minden akkor tudunk kialakítani, amikor a rendőrség már lezárja ezt a részt. Meglehetősen stresszes, hogy a munkálatok még zajlanak, amikor már a kerékpárosok gyülekeznek és veszik fel a rajtszámaikat – avatott be az esemény hátterébe.

Pozitív visszajelzések

A szakember úgy véli, hogy az eddig megszerezett rutinnal sikerült probléma nélkül levezényelni a futamot. – Ahogy az első biciklisek elindulnak, akkor kicsit megnyugodhatunk, mert már minden a helyén van, szépen sorban startolnak a versenyzők, illetve párhuzamosan mennek az eredményhirdetések. De az izgalmakkal együtt nagyon örülünk neki, hogy rendszeresen megrendezhetjük ezt a megmérettetést, és azt mondhatom, hogy a nevezők visszajelzése is mindig pozitív – fogalmazott.

Nagy Zoltán elmondta, hogy a DKSI életében kiemelt helyen szerepel ez a megmérettetés. –

Egy olyan országos bajnokságról van szó, amelyen a férfi és női mezőny krémje itt van. A környékben élők testközelből megnézhetik azokat, akik a legrangosabb világversenyeken részt vesznek

– jegyezte meg.

A 354. számú út ezen szakasza már évek óta helyszínt biztosít az Időfutam Országos Bajnokságnak. – Szeretik a versenyzők ezt a megmérettetést, nyilván örülnének neki, ha lenne egy kis domb a pályán. Azonban a legfontosabb, hogy biztonságos, hiszen teljesen le van zárva ez a rész. Illetve évről évre itt rendezzük a futamot, ezért a kerékpárosok nyomon követhetik a saját fejlődésüket – mondta.

Annyira nem esett jól

Ezt emelte ki Vas Kata Blanka is, aki a női Elit kategória címvédőjeként érkezett, és idén is aranyérmet szerzett 25 perc 35,76 másodperces idővel, a tavalyi eredményét megjavítva. –

Nagyon kemény és fárasztó verseny volt, nem mondhatnám, hogy jól esett

– mondta nevetve a friss országos bajnok. – Azonban össze tudtam hasonlítani az előző évi eredményemet a mostanival és nagy öröm, hogy jobb időt produkáltam mint 2022-ben – fogalmazott.

Az olimpiai negyedik helyezett sportoló nemzetközi versenyek között is fontosnak tartotta, hogy itt legyen a bocskaikerti futamon. – Nemrég még Svájcban versenyeztem, sajnos az a viadal nincs a legjobb időpontban, mert túl közel van az OB-hoz. Azonban mindenképpen itt szerettem volna lenni, mert számomra ez egy fontos helyszín – fogalmazott.

Balról: Hajdu Fanni, Vas Kata Blanka, Péteri Niké és Nagy Zoltán | Forrás: Bakos Attila

Az eső szerencsére nem akadályozta a kerékpárosokat, azonban meglehetősen meleg, 30 celsius fok fölötti hőmérséklet várta őket, szinte folyamatosan a tűző napon. Vas Kata Blanka elárulta, hogy versenyzéshez ő jobban kedveli a hűvös időjárást. – Nem szeretem a nagy meleget, kellemesebb ha hidegebb van egy kicsit. Azonban még így is enyhébb volt a forróság, mint a tavalyi futamon, illetve a már említett svájci versenyen is rendkívül meleg volt, úgyhogy ahhoz képest most még nem is éreztem annyira rossznak a helyzetet – jegyezte meg.

A fiatal magyar kerékpáros a hétvégén Pannonhalmán versenyez, aztán a következő nagy megmérettetése a híres olasz körverseny, a Giro d’Italia Donne lesz, ami jövő héten hétvégén rajtol majd.

Bakos Attila