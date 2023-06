Senánszky Petra, sokszoros világjátékok-győztes, világ- és Európa-bajnok uszonyosúszó tavaly ősz óta már a klasszikus úszásra koncentrál, és az idei esztendő egyik legnagyobb megmérettetése vár rá.

Senánszky Petra | Forrás: NS-archív

De nemcsak ő, hanem az egész úszó világ is már javában készül a kevesebb mint egy hónap múlva kezdődő fukuokai vizes vb-re. A versenyt eredetileg 2021-ben rendezték volna meg, azonban a 2020-as tokiói olimpia egy évvel való halasztása miatt, a világbajnokságot átkerült 2022-re. Az eseményhez közeledve azonban Fukuoka városának vezetősége bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt nem tudják vállalni a rendezést, helyette egy évvel később tartanák meg. A Nemzetközi Úszószövetség végül a július 14. és 29. közötti időtartamot jelölte ki a viadalnak. Ettől függetlenül tavaly sem maradtunk vizes világbajnokság nélkül, hiszen Budapest vidéki helyszínekkel – többek között Debrecennel is – kiegészülve beugrott és otthont adott a tavalyi megmérettetésnek.

A jobb oldali oszlopban, alulról a második helyen szerepel „Senanzky” Petra | Forrás: World Aquatics/Facebook

A World Aquatics (Nemzetközi Úszószövetség) a közösségi médiában már elkezdte a hangolódást az idei esztendő legnagyobb vizes eseményére, ennek részeként megosztották a magyar versenyzők névsorát is. Igen ám, de a DSI-Debrecen 50 és 100 méter gyorson induló kiválóságának, Senánszky Petrának nem sikerült pontosan leírni a nevét. Nemcsak az ékezet maradt le – ami felett még éppen elegánsan át is lehetne siklani, – hanem a vezetéknevéből a második s betű is, így lett belőle „Senanzky”. Szerencsére Petra nem vette ezt a szívére, hanem a tőle megszokott vidámsággal konstatálta az esetet. Az Instagramon ennyit fűzött a képhez: „My name is almost correct”, tehát „a nevem majdnem helyes”. Hozzátette, a magyar az egyik legnehezebb nyelv, ahogy ezt a neve is bizonyítja, Bár azt is megjegyezte, hogy az ő neve talán inkább lengyeles hangzású.

Bakos Attila