Sűrű hétvégéje volt a DSI Debrecen úszóinak, hiszen szombaton volt a Hajós Alfréd Kupa második fordulója, vasárnap pedig a BUSZ-UTE Kupán vettek részt. Senánszky Petra a soproni Kvalifikációs Verseny szombati napján ugrott medencébe.

A világklasszis uszonyosúszó, aki tavaly ősz óta már a „klasszikus” úszásra koncentrál, hiszen ott szeretne lenni a 2024-es párizsi olimpián az idei versenyidőszakot annak szenteli, hogy minél inkább szokja a számára még kissé idegen úszó közeget. Korábban portálunknak említette, hogy ennek érdekében minél több versenyen szeretne elindulni, ilyen volt a soproni viadal is, amelyen 50 méteres gyorsúszásban állt rajthoz. Petra 2023-ban már negyedik alkalommal tudott beérni 25 másodperc alá, 24,99-nél állította meg az órát, amivel meg is nyerte a számot. A kiváló sportoló továbbra is az idei év egyik legfontosabb versenyére, a fukuokai világbajnokságra készül.

A Debreceni Sportuszoda adott otthont a Hajós Alfréd Kupa második fordulójának, amelyen a DSI 62 versenyzője szerepelt és közülük 46-an végeztek dobogós helyen összesen 115 érmet szerezve a klubnak – számolt be a DSI Debrecen úszó szakosztálya

A DSI Debrecen érmesei: Bálint Benedek: 200 vegyes – bronzérem

Balogh Viktória Enikő: 100 pillangó – aranyérem, 100 gyors – aranyérem, 200 vegyes – ezüstérem

Barta Levente: 200 pillangó – bronzérem, 200 mell – bronzérem

Barta Liza: 200 hát – ezüstérem

Béke Blanka: 200 pillangó – aranyérem, 200 gyors – ezüstérem, 400 vegyes – ezüstérem

Bohács Alexandra: 50 hát – ezüstérem

Borsos Csilla Dóra: 200 hát – aranyérem

Busánszky Anasztázia: 50 gyors – ezüstérem, 100 gyors – ezüstérem

Ecsedi Boldizsár: 400 vegyes – ezüstérem

Eitler Péter Patrik: 50 gyors – aranyérem, 50 pillangó – aranyérem, 100 gyors – ezüstérem

Erdei Nóra: 200 gyors – aranyérem, 50 pillangó – ezüstérem, 100 gyors – ezüstérem

Erdős Luca: 200 vegyes – aranyérem, 200 mell – aranyérem, 200 gyors – aranyérem, 400 vegyes – aranyérem

Haba Balázs: 200 pillangó – aranyérem

Harmati Zsófia: 100 mell – aranyérem, 200 vegyes – aranyérem, 50 gyors – ezüstérem, 200 hát – ezüstérem

Hegedüs Péter: 200 hát – ezüstérem

Hegedüs Tamás: 200 hát – bronzérem

Kapin Ákos: 100 gyors – ezüstérem, 200 gyors – ezüstérem, 100 hát – bronzérem

Kenyeres Gergő: 50 pillangó – ezüstérem, 200 gyors – ezüstérem

Kinczel Adrienn: 400 vegyes – aranyérem, 100 hát – ezüstérem

Kinczel Anna: 50 hát – ezüstérem, 100 gyors – bronzérem

Kiss Luca: 100 mell – aranyérem, 50 gyors – ezüstérem, 200 mell – bronzérem

Kocsány Alexandra: 50 gyors – aranyérem, 100 gyors – ezüstérem, 100 pillangó – bronzérem, 200 vegyes – bronzérem

Koroknai Balázs: 200 pillangó – ezüstérem, 200 gyors – ezüstérem, 400 vegyes – ezüstérem, 100 pillangó – bronzérem

Kóté Ajna: 200 mell – ezüstérem, 50 pillangó – bronzérem

Kovács Ádám: 100 hát – bronzérem

Kovács Kitti: 100 gyors – aranyérem, 100 pillangó – ezüstérem, 100 mell – bronzérem

Lakatos Gábor: 200 mell – ezüstérem, 100 mell – bronzérem, 400 vegyes – bronzérem

Mikita Zalán: 200 vegyes – aranyérem, 100 mell – ezüstérem, 100 gyors – bronzérem

Nagy Ádám: 50 mell – aranyérem, 50 gyors – ezüstérem, 50 pillangó – ezüstérem, 100 gyors – ezüstérem

Orovecz Patrik: 100 hát – bronzérem, 100 mell – bronzérem

Piros Kristóf: 200 vegyes – aranyérem, 50 pillangó – ezüstérem, 100 hát – ezüstérem, 200 gyors – ezüstérem

Piros Patrik: 50 gyors – aranyérem, 200 mell – aranyérem, 400 vegyes – aranyérem, 200 vegyes – ezüstérem

Rácz Anna Lilla: 50 hát – aranyérem, 200 vegyes – ezüstérem

Schwarcz Mátyás: 200 vegyes – aranyérem, 200 gyors – aranyérem, 100 hát – ezüstérem, 50 pillangó – bronzérem

Sógor Fruzsina: 200 vegyes – ezüstérem, 200 gyors – ezüstérem, 50 gyors – bronzérem

Szilágyi Barna: 50 mell – ezüstérem

Szlovák Panna Dóra: 200 mell – ezüstérem, 100 mell – ezüstérem, 50 gyors – bronzérem, 50 hát – bronzérem

Takács Lilla: 200 gyors – ezüstérem

Tőke Hédi: 50 mell – aranyérem, 100 hát – aranyérem, 200 mell – aranyérem, 200 hát – aranyérem

Ullaga Ármin: 100 pillangó – aranyérem, 200 vegyes – aranyérem, 100 hát – ezüstérem, 100 gyors – bronzérem

Ulveczki Botond: 200 gyors – aranyérem, 200 hát – aranyérem, 100 hát – ezüstérem, 200 vegyes – ezüstérem

Végh András: 200 hát – bronzérem

Végh Eszter: 100 mell – bronzérem

Végh Tamás: 100 mell – aranyérem, 50 mell – ezüstérem

Velekei Botond: 50 pillangó – aranyérem, 100 gyors – ezüstérem, 200 vegyes – ezüstérem, 100 hát – bronzérem

Virág Ágnes: 50 mell – aranyérem, 200 vegyes – aranyérem

A DSI Debrecen a Hajós Alfréd Kupán | Forrás: DSI Debrecen úszószakosztály

A debreceni megmérettetést követően másnap a BUSZ-UTE Kupán versenyzett a DSI úszóinak gyermek korosztálya. Onnan is szép eredményekkel tértek haza a fiatal sportolók. A 2010-es korosztályban Oravecz Patrik nyerte a legeredményesebb versenyzőnek járó kupát.

A DSI Debrecen dobogósai: Bálint Benedek: 200 mell – aranyérem

Balogh Viktória Enikő: 200 pillangó – aranyérem, 200 gyors – ezüstérem

Orovecz Patrik: 200 hát – aranyérem, 400 vegyes – aranyérem, 200 pillangó –bronzérem, 200 gyors – bronzérem