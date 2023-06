A Bajnok és a bajnok is motorra ül a hét végi supermoto szezonnyitón: a salakmotorozás örökös magyar bajnoka az amatőr kupában, míg ifjabb Adorján Zoltán – a tavalyi kupasorozat győztese – a magyar bajnokság küzdelmében méretteti meg magát.

Mer nagyot álmodni

A 62 esztendős salakos klasszis nem titkolja, érdeklődve várja a supermotós bemutatkozást, mert – ahogy fogalmazott – a két kerékkel elboldogul, viszont a fék és a váltó még zavarja. – A tavalyi versenyszezonban segítettem Zolikának, s minél több edzésen és versenyen voltam ebben a közegben, annál jobban megtetszett a supermoto világa. Az utolsó lökést az adta a versenyzéshez, hogy önmagamhoz képest nagyon elhíztam, már 87 kilogrammot nyomott a mérleg, s decemberben fogyókúrába kezdtem. Megválogattam, mit eszek, emellett otthon edzettem, majd krosszozni jártam. Az önsanyargatás jobban megy, ha van cél előttem, ezért eldöntöttem, hogy supermotózni akarok idén. Márciusra leadtam 14 kilót, s Zolika edzőmotorját átalakítottuk a részemre. A 350-es KTM-et versenyképes állapotba hoztuk, majd jöttek a motoros edzések, Visontán és a Dakar Ringen lőttük be a gépet – mondta a Hajdú Online-nak Adorján Zoltán, aki a céljairól is beszélt. – Az edzéseken, amikor nincsenek vetélytársak, nagyjából már úgy megyek, ahogy azt elvárom magamtól, a nagy kérdés, hogy mire leszek képes a versenyeken. Úgy számolnak a szervezők, hogy a tavalyinál többen, várhatóan 15-en indulunk az amatőr kupában, ahol egykori kiváló motorosok is nekivágnak a futamoknak. Az elsődleges célom, hogy mind a négy fordulót teljesíteni tudjam. Ha konkrét eredményben gondolkozom, akkor merek nagyot álmodni, és a top 5-be szeretnék bekerülni, ami nem lesz egyszerű feladat. Zolika már eddig is nagyon sokat segített a felkészülés során, s azt érzem, a versenyeken kölcsönösen tudjuk egymást támogatni.

Forrás: Boros Norbert

Cél a legjobb 5!

Ifjabb Adorján Zoltán tavaly nagyszerű idényt produkált az amatőr kupasorozatban, 12 futamból 10-et megnyert, s ezzel a kiírás győztese lett. Ilyen dominancia után nem is lehetett más választása, mint a szintlépés, így idén a magyar bajnokság open kategóriájában bizonyíthat. – Az elmúlt év végén már érlelődött bennem a váltás gondolata, s mivel szeretem a kihívásokat, így feljebb léptem egy szintet erre az idényre. A mi kategóriánkban is 15 résztvevővel számolnak a szervezők, s a szakértők szerint sokkal erősebb lesz a mezőny, mint tavaly – kezdte a beszélgetést a 36 esztendős supermotós. – A 2021-es évjáratú 450-es Husqvarnámat Baráth Lajos Luigival felfrissítettük pár lóerővel a télen, s a különböző változtatásokat hajtottunk végre. Úgy tűnik, a tuning jól sikerült, mert 1 másodperccel gyorsabb vagyok a tavalyi legjobb időmnél. A saját fizikai felkészítésemre is sok energiát fordítottam, amiben Kercseli Éva erőnléti edző volt a segítségemre. A legtöbbször a Black Star Speedway Visonta pályáján tartottunk motoros edzést, így akár hazai környezetnek is nevezhetném a vasárnapi forduló helyszínét. Erről a pályáról tudni kell, hogy nagyon nehéz, trükkös vonalvezetésű, és a burkolata is feladja a leckét. A bajnokikon profik, illetve a profik táborába vágyó reménységek ellen kell felvennem a harcot, s bízom benne, hogy a sorozat végén a legjobb öt közé tartozom majd. De igazából önmagamhoz képest akarok jobb és jobb lenni, ez az elsődleges célom! – fogalmazott ifjabb Adorján, aki szerint nagyon jó buli lesz együtt motorozni az édesapjával. – Fordult a kocka, eddig ő segítette a motorozásomat, most pedig én látom el a tanácsaimmal őt. Miután ő is versenyez, így megoszlik a figyelmem, nem fókuszálok annyira önmagamra, ami lehet, hogy nem is jelent problémát. Már nagyon várom, hogy végre mindketten elstartoljunk! – zárta a beszélgetést a debreceni motoros.

Négy forduló

Az idei supermoto bajnokság és kupa versenysorozata négy fordulóból áll, június 4-én Visontán, július 2-án Kecskeméten, július 16-án Kakucsringen, majd szeptember 3-án újfent Visontán küzdenek a motorok a pontokért.

Boros Norbert