Az U19-es fiú kosárlabda-világbajnokságon harmadik mérkőzését is lejátszotta a magyar válogatott a debreceni Főnix Arénában kedden este. A srácoknak Dél-Korea és Argentína legyőzését követően Törökország már nagy falatnak bizonyult, az előző Európa-bajnokság ezüstérmese 90–64-re legyőzte a mieinket. A nemzeti együttes ezzel a második helyen végzett a D csoportban és Japánnal játszik szerda este 17 óra 30 perctől a legjobb nyolcba jutásért.

A találkozót követően a gárda edzője, Váradi Kornél nyilatkozott portálunknak.

– Hatalmas eredmény, hogy két győzelemmel zártuk a csoportkört, ugyanakkora lendülettel készülünk a további meccseinkre, mint az eddigiekre.

Harcolunk azért, hogy minél több meccset tudjunk nyerni itt a fantasztikus szurkolók előtt – fogalmazott.

A török U19-es gárda rendkívüli magas szintet képvisel, ezért a szakember nem csalódott a vereség miatt. – Igazi kosárlabda-nagyhatalomról beszélünk, fizikálisan és technikailag is kiváló adottságokkal rendelkező játékosok voltak az ellenfeleink. Az elején a korábbiakhoz képest kicsit puhábbak voltunk, aztán ezen javítottunk is. De igazából ezt a találkozót el kell felejteni és készülni a következőre – hangsúlyozta.

Váradi Kornél | Forrás: Czinege Melinda

Debreceni fiúk

Az együttesben ott van a DEAC Kosárlabda Akadémia három játékosa is: Hegedűs Brúnó, Ságodi Róbert és Várszegi Ádám. Megkértük Váradi Kornélt, hogy az ő teljesítményüket is értékelje. – Mindenki azért van itt, mert rászolgált arra, hogy bekerüljön ebbe a csapatba. Ságodi Robi irányítóként segíti a csapatot, egy az egy ellen kiválóan bontja meg az ellenfél védelmét, ezúttal nem ment neki olyan jól, de ez bárkivel előfordulhat ilyen sorozatterhelés mellett. Brúnónak az argentinok ellen volt remek mérkőzése, Szegi – Várszegi Ádám – extra lövéseire is szükségünk lesz még a torna során – mondta.

A szakember szót ejtett a szerda esti ellenfélről, Japánról is. – Hasonló stílust képviselnek, mint a dél-koreaiak. Ugyanúgy emberfogással védekeznek, sokat mozognak. Fontos lesz, hogy gyors ellentámadásokból ne engedjük, hogy pontokat szerezzenek – hívta fel a figyelmet.

Bakos Attila