A Debreceni VSC labdarúgói a bronzéremmel zárult bajnokságot követően rövid pihenőn voltak, azonban a múlt héten már el is kezdődött az együttes felkészülése. Portálunk korábban már meglátogatta a csapatot egyik edzésén, ezúttal viszont lehetőségünk nyílt hosszabban is beszélgetni Szrdjan Blagojevics vezetőedzővel, aki az előző szezon végén két évre szóló szerződést írt alá a klubbal. Szóba került a szakember Debrecenbe érkezése, a munkához való hozzáállása és a következő idény előtti tervei is.

– Amikor megjöttem a csapathoz, már tudtam, hogy miben kell fejlődnünk, és mi az, amit meg kell tartanunk. Az látszódott a társaságon, hogy elkötelezettek és lelkesek, de a játékot tekintve meg kellett nyugodnia egy kicsit mindenkinek. Fontos volt, hogy ne ajándékozzunk könnyű labdákat az ellenfélnek, szerintem támadásépítésben türelmetlenek voltak a srácok, amin gyorsan változtatni kellett – mondta.

Néhány edzést követően a szerb mesternek az volt a benyomása, hogy remek a munkamorálja a debreceni focistáknak, sok energiát fektettek abba, hogy elsajátítsák az újdonsült vezetőedző elképzeléseit, ez nagyon fontos volt az előrelépéshez.

Volt idő javítani

A szakember érkezésekor nyolc fordulót követően hét ponttal állt a Loki közel a kieső helyekhez, úgyhogy a hangulat nem volt a legjobb az öltözőben. – A bajnokság elején voltunk még aránylag, nem mondtam volna katasztrofálisnak a helyzetet, de volt min javítani, az biztos. A klubnál tartottak tőle, hogy megismétlődik ugyanaz, mint néhány éve, amikor kiesett a csapat a másodosztályba. Szerencsére sok időnk volt még az idény végéig, több mint két teljes bajnoki kör, és ez elégnek bizonyult a javításra – jegyezte meg.

Szrdjan Blagojevics

Forrás: Molnár Péter

Szrdjan Blagojevics elmondta, hogy két nagyon fontos feladata volt az edzői stábnak.

Azon kellett dolgoznunk, hogy átadjuk a fiúknak a játékról alkotott elképzeléseinket. Mellette viszont a pontokra is szükségünk volt, és nem egyszerű az a helyzet, amikor belekezd az ember valami újba, de közben az eredményeknek is jönniük kell

– fogalmazott.

Ahogy azonban láttuk, sikerült megvalósítaniuk mind a két kitűzött célt, hiszen a szakember érkezését követően a DVSC gyűjtötte a legtöbb pontot a bajnokságban. – Ha az idény végén visszatekintünk, akkor valóban fantasztikus az eredmény, amit közösen értünk el a srácokkal.

Még a bajnok Ferencvárost is megelőztük ebben az időszakban, talán senki nem gondolta, hogy ilyesmit véghez vihetünk. Ez a játékosok, a menedzsment, az edzők és mindenki sikere, aki a klubnál dolgozik, illetve természetesen a remek szurkolóinké is.

El kell mondanom, hogy a stábban milyen jól megértjük egymást, mindig támogatjuk a másikat a néha felmerülő mindennapi problémák és kihívások ellenére is, amik természetesen hozzátartoznak a futballhoz, de együtt túljutunk minden gondon – jegyezte meg.

Mindig a következő feladatra koncentrál

A szerb mester, amikor Magyarországra tartott, akkor még a repülőn is nézte a Loki korábbi mérkőzéseit, hogy ismerkedjen az együttes játékával. Arra voltunk kíváncsiak, vajon számított-e arra, hogy néhány hónappal később a játékosai a levegőbe dobálják, a szurkolók pedig a nevét skandálják majd az utolsó bajnokit követően. – Nem szeretek hosszú távban gondolkozni, ezért nem is igazán jutott eszembe az elején, hogy vajon mi lesz majd a bajnokság végén. Az első hetekben csak az lebegett a szemünk előtt, hogy valami módon kerüljünk minél távolabb a kieső helyektől. Mindig csak előttünk álló feladatokra, a napi teendőkre koncentrálunk, ez az út vezethet eredményekhez – fogalmazott.

Szrdjan Blagojevics a levegőben

Forrás: NS-archív

Szrdjan Blagojevics elmondta, annak ellenére, hogy nem helyi kötődésű magyar edző, úgy érzi, hogy a játékosok, a szurkolók és a város is befogadta őt, amiért nagyon hálás. – Tudjuk, hogy egy külföldi trénernek vagy játékosnak mindig nehezebb megtalálni a kapcsolatot a helyiekkel.

Ezért vagyok nagyon boldog, hiszen az első idény rendkívül pozitív élmény számomra. Fantasztikus volt az Újpest elleni meccset követően úgy sétálni körbe a Nagyerdei Stadionban, hogy elértük, amit kitűztünk magunk elé

– mondta.

Végig támogatták

A szakembernek a családja is a stadionban volt a Honvéd elleni, utolsó előtti hazai bajnoki találkozó alkalmával. – Sajnos nem az utolsóra jöttek el, így talán kicsit csalódottak lehettek, mert mindenki azt remélte, hogy nyerni fogunk. De végig támogattak, és bíztak benne, hogy meglesz a dobogó, úgyhogy ez az érem ugyanúgy az övéké is, mert nélkülük nem sikerült volna – hangsúlyozta.

Szrdjan Blagojevics nemrég ünnepelte az 50. születésnapját, ami kapcsán elmondta, nem érzi magát annyinak.

Hogy őszinte legyek, kicsit ijesztőnek tűnik ez a szám, ha valaki ötvenéves, akkor az már öregnek hangzik. Szeretném azt gondolni magamról, hogy nem vagyok idős, és nem is tűnök annak

– mondta nevetve.

Nem állhat meg a fejlődés

A szerb mester elmondta, hogy beszélt a játékosokkal és a menedzsmenttel is a felkészülés kezdetekor arról, hogy nagyon magasra tették a lécet saját maguknak. – Lehet, hogy nem mindenkinek tetszik, amit mondani fogok, de a klub és a csapat reális helyezését túlszárnyaltuk ezzel az eredménnyel. Ha az ehhez hasonló pozíciót akarjuk tartani, hogy ott legyünk a mezőny elején, akkor fejlődnünk kell. Amennyiben megmaradunk ezen a szinten, akkor nem fog sikerülni. Ha még feljebb akarunk lépni, akkor sokkal jobbnak kell lennünk minden tekintetben, javulnia kell a játékosok minőségének a keretben és a szakmai stáb munkájának is – hangsúlyozta.

A vezetőedző tisztában van vele, hogy egy harmadik helyezés után sokan azt várják a Lokitól, hogy még magasabban végezzen a következő idényben.

Igyekszem reálisan látni a helyzetet, pontosan ezért kérek mindenkit arra, hogy legyen türelmes, és ne támasszon túl nagy elvárásokat a csapat felé. Természetesen mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet érjük el, azonban szerénynek és alázatosnak kell maradnunk tisztelve az ellenfeleinket.

A munkára támaszkodva, egymást támogatva a vezetőséggel és a szurkolóinkkal közösen kell a jövőbe néznünk. Nagyon fontos, hogy két lábbal maradjunk a földön, mert hatalmas erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy hasonló eredményt tudjunk felmutatni egy év múlva is – hangsúlyozta.

Szrdjan Blagojevics

Forrás: Molnár Péter

A Loki nemzetközi kupában való szereplése azt is jelentheti, hogy jóval több mérkőzést kell majd a csapatnak játszania, mint az előző idényben. – Ebben a szezonban valószínűleg többet kell rotálnunk majd a korábbiakhoz képest. Ehhez azonban nagyobb konkurenciát kell teremtenünk a keretben. Őszintén megmondom, hogy nem szeretem, ha túl sok játékos van egy klubnál, szerintem az ideális az, ha 20-22 hasonló minőségű futballista áll rendelkezésre, és velük lehet forgatni az együttest. Megtörténhet, hogy nagyon sűrű lesz a programunk, ezért biztosan szükség lesz majd változtatásokra a kezdőben – fogalmazott Szrdjan Blagojevics.

Fontosak a fiatalok

A nyári átigazolási időszakkal kapcsolatban a szakember elmondta, hogy nem könnyű olyan játékost találni, aki illik a stáb elképzelésébe, és a klub költségvetésébe is belefér. Megemlítette, hogy anyagi szempontból inkább a bajnokság alsó feléhez tartozik a DVSC, de ezen korlátok ellenére is mindent megtesznek azért, hogy megtalálják a lehető legjobb megoldásokat.

A Loki legfőbb filozófiája továbbra is az, hogy fiatal tehetséges játékosokra épüljön az együttes. A szerb mester hazájában nyolc éven keresztül tevékenykedett az utánpótlásban, ezért teljes mértékben támogatja ezt az irányt.

Tudom, hogy mennyire fontos energiát és figyelmet fordítani az ifjú labdarúgókra, én is nagyon szerettem velük dolgozni. Azonban tisztában kell lenni azzal is, hogy milyen nehéz az utánpótlásból bekerülni a felnőtt együttesbe.

A DVSC-nek jelenleg sok saját nevelésű játékosa van, de az utóbbi időben megjelent egy kis hézag, hiszen a mostani keretben a rendszeresen pályára lépők közül Kusnyír Erik az, aki legutóbb feljött a nagy csapatba – emlékeztetett.

Szrdjan Blagojevics megemlítette, hogy már csak az MLSZ szabályai miatt fontos, hogy fiatal magyar játékosok is pályára lépjenek a Lokiban, hiszen ez is része a DVSC stratégiájának. – Az előző idényben többnyire Baráth Péter által gyűjtöttük a fiatal perceket, de az ő távozásával pótolnunk kell a hiányt. Sokszor edzenek velünk akadémisták, vannak tehetséges játékosaink, de az is előfordulhat, hogy a játékospiacon kell megoldást találnunk. Eddig már érkezett hozzánk Vajda Botond, akivel eddig teljes mértékben meg vagyok elégedve, de szükségünk lehet még továbbiakra is.

Több olyan fiatal magyar játékos is van más klubokban, akiknek kedvelem a játékát, és akikről el tudnám képzelni, hogy a csapatunkat erősítsék. Azonban azt a tájékoztatást kaptam, hogy klubjaik óriási, véleményem szerint irreálisan nagy összegeket kérnek értük.

Azért említem ezt meg, hogy az emberek megértsék, milyen nehéz egy minőségi, tehetséges magyar futballistát szerződtetni – jegyezte meg.

Szrdjan Blagojevics köszönte meg a szurkolóknak az egész éves támogatást

Forrás: Napló-archív

Üzenet a csapatnak

A Loki következő hetei a kevesebb mint egy hónap múlva rajtoló idénykezdetre való készüléssel telnek. A vezetőedző kihangsúlyozta, örömteli, hogy nem kell mindent elölről kezdeniük. – A játékosok már tudják, hogy mik a szakmai stáb elvárásai feléjük, ismerik az edzési módszereinket és az elképzeléseinket a fociról, nyilván az új játékosoknak majd bele kell ebbe tanulniuk. Ahogy már említettem, a célunk természetesen, hogy fejlődjünk, mind a játék megértésében és a döntéshozatalban is, hogy egy-egy szituációban mindig a lehető legjobb megoldást válasszuk.

Kötelességem folyamatosan hangsúlyozni mindenkinek, hogy nem lehetünk a korábbi sikereink »áldozatai«. A legfontosabb üzenetem az egész csapat számára, a játékosoktól kezdve, a menedzsmenten keresztül az edzői stábig, hogy ne legyünk megelégedve, koncentráljunk a munkára, legyünk motiváltak, hogy még több energiát tudjunk mozgósítani

– hívta fel a figyelmet.

Tudjuk, hogy Szrdjan Blagojevics mennyire elkötelezett a labdarúgás iránt, de kíváncsiak voltunk arra, ha épp nincs se edzés, se mérkőzés, akkor tud-e egy kicsit nem a focival foglalkozni. – Nagyon nehéz, mert mindig jár valami gondolat a fejemben a futballal kapcsolatban. Természetesen, ha a családommal vagyok, akkor törekszem arra, hogy kiszakadjak ebből. Azonban főleg ebben az időszakban, amikor akár napi 20 órát is dolgozunk reggeltől éjszakáig, minden egyes perc a fociról szól. Sasa Semeredi és Dejan Fiala kollégáimmal ráadásul egy szállodában lakunk, gyakorlatilag folyamatosan együtt vagyunk, tehát elkerülhetetlen, hogy állandóan a labdarúgásról beszéljünk.

Szeretném egyébként megdicsérni az egész edzői stábot, akiknek az enyémhez hasonló a hozzáállásuk a munkához. Rengeteget dolgoznak, hogy őszinte legyek, sokat is várok el tőlük, talán néha még túlzásba is viszem

– mondta nevetve.

Végezetül a szerb mester kiemelte, hogy szeret Debrecenben élni, mert békés, nyugodt településnek tartja. Kollégáival a központban laknak, ahol kikapcsolódásképpen szeretnek sétálgatni, de ez igaz a Nagyerdei Stadion környékére is.

Bakos Attila