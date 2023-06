Az öles termetű fiatal hátvéd 2002-ben Szombathelyen született. Győrben járta végig az utánpótlás korcsoportjait, majd a 2016-17-es szezonban mutatkozott be a győriek U18-as csapatában itthon és az osztrák ligában egyaránt. A következő idényben sűrű programot bonyolított le, az ifiegyüttes mellett lehetőséget kapott a juniorkorosztályban is. A 2018-19-es esztendőben Svédországban próbált szerencsét, 26 meccset nyomott le a Borlange HF csapatában, a J18-as és a J20-as Elit-bajnokságban. Majd a Halmstadt Hammers együtteséhez igazolt, ott játszotta le az idény java részét a J18-as és a J20-as Elitben, a regionális bajnokságban. A 2020-21-es évben hazatért és 9 meccset kapott az Acélbikák Erste Ligás együttesénél – írja a deac.hu.

2021-22-ben Debrecenbe szerződött, 19 alkalommal játszott az Erste Ligában, több mint húszat az U21-ben. Ugyanebben a szezonban meghívást kapott a magyar juniorválogatott csapattól, részt vett az aktuális Divízió 1/A csoportos világbajnokságon is. Az Erste Ligában összesen 7 asszisztot jegyzett, míg junior szezonjaiban 27 ponttal gazdagította csapatát. Jakabfy Samu kitűnő előkészítő játékos, gyakran hozza góllal kecsegtető helyzetbe csapattársait. Bár a tavalyi idénynél „volt jobb” az egyetemisták háza táján, ő egyre inkább megszilárdította a helyét a DEAC hátvédsorában és élvezte a szakvezetők bizalmát.

Jakabfy Samu elmondta véleményét az elmúlt szezonról. – Szerintem jól indítottuk az idényt, sikerült elhódítani a Szuperkupát, ami kétségtelenül nagy eredmény volt, utána azonban csak nehezen találtunk vissza a magunk játékához. Ennek fő oka szerintem a sok sérülésben és betegségben keresendő, egyre nehezebben tudtuk a megfelelő játékerőt mozgósítani. Nekem ez volt az első teljes szezonom Debrecenben, tűrhetően ment a játék, azután engem is utolért a betegséghullám, hat meccsen át nem tudtam pályára lépni. Ennél is nagyobb érvágást jelentett, hogy több meghatározó játékosunk, mint Spirko, vagy Vokla Roli is kidőlt a sorból, ilyenkor rendre át kellett variálni a hátvédsorokat. Remélem, az idei nyár végén megússzuk a betegségeket és sérüléseket.

Magamtól többet várnék a tavalyi produkciónál és szeretném ezúttal jobban kivenni a részemet a pontgyártásból is. Bízom abban, hogy a csapatnak sikerül stabil és konzisztens játékkal előrukkolnia.

Ennek szerintem fontos ismérve, hogy a védelemmel kezdjük el az építkezést. Hasonlóan fontos, hogy nem szabad közel sem annyi időt eltölteni a büntetőpadon, mint tettük ezt tavaly, amikor rengetget voltunk kiállítva, rengeteg erőt pazaroltunk el, hiába ment viszonylag jól az emberhátrányos játék. Ami a jelenlegi elfoglaltságaimat illeti, jég sajnos még nincsen, így dolgozom az edzőktől megkapott programon azokkal a csapattársaimmal, akik itt maradtak Debrecenben – fogalmazott a fiatal játékos.