Gyöngyösön zajlott a hétvégén a cheerleaderek magyar bajnoksága, a Cheerstars. Természetesen a Debreceni Egyetem csapata is részt vett a megmérettetésen, ahol több kategóriában is elindult.

A DEAC Cheerleaders rendkívül sikeres versenyt tudhat maga mögött, hiszen Senior Show Cheer Team és Junior Freestyle Pom Team kategóriában aranyérmet, Senior Freestyle Pom Team kategóriában ezüstérmet, Senior Coed Group Stunt kategóriában pedig egy negyedik helyet gyűjtött be.

A megmérettetésen 4 országból több mint 700 sportoló vett részt. Egy ekkora mezőnyből sikerült a debreceni csapatnak a legjobbak közé bekerülnie.