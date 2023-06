Minden sporthoz közelálló személy tudja, hogy Debrecenben nagy hagyománya van a kispályás labdarúgásnak. Azt sem túlzás állítani, hogy teljesen kinőtte magát a cívisvárosban ez a sportág, s folyamatosan új rendezvények jelennek meg, amelyek szinte kivétel nélkül teltházzal üzemelnek. Ezen a hétvégén sem maradnak ilyen jellegű esemény nélkül a hajdúsági város lakói, hiszen SOCCA-Kispályás Bajnokok Ligája Selejtezőt és Országos Döntőt rendeznek a DEAC műfüves pályáin. Ennek apropóján a szervezők sajtótájékoztató keretein belül számoltak be a két játéknap eseményeiről. – Nagy megtiszteltetés, hogy idén először a szövetség fennállása óta vidéki város adhat otthont a döntőknek.

Ebben a szezonban is remek mezőny jött össze, melynek nagyon örülünk. Nagyon szoros a kapcsolat az önkormányzattal, akik teljes mellszélességgel támogattak minket a rendezésben, s januárban erre véglegesen is zöld utat kaptunk. Debreceniként nem is mondhatnék mást, a legjobb helyre került az esemény.

Elég csak arra gondolni, hogy a DVKLSZ-ben mennyi ember sportol, a kispályás tornák minden alkalommal nagy sikert aratnak, a cívisvárosiak lelkesednek a futball minden irányzatáért. A DEAC is mögénk állt a szervezésben, amely nagy segítség volt annak tudatában, hogy 10 vármegyéből 24 együttes fog érkezni, ami több mint 600 embert jelent – kezdte Móré Bendegúz, a SOCCA-Kispályás Labdarúgó Sportszövetség alelnöke, aki hangsúlyozta: a hétvégi tornán a legjobb két csapat szerzi meg a szlovéniai rendezésű Bajnokok Ligája döntőjének indulási jogát.

Fontos a városnak is

Különösen nem kell ecsetelni, mekkora jelentőssége van hazánkban a labdarúgásnak, s annak minden vetületének. Debrecen városára ez különösen igaz, hiszen mindig is lázban tartotta a futball a helyieket. Elég csak a DVSC meccsek nézőszámaira és az érdeklődésre gondolni. Az eseményen Májer Tamás, a város önkormányzatának képviselője is jelen volt, aki kiemelte: mindig különös figyelmet fordítanak arra, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő mozgásformát. – Igazság szerint, ha bárhol az országban kimondja valaki azt, hogy Debrecen, ezer dolog juthat eszünkbe. Virágkarnevál, Nagyerdő, de ezek között is előkelő helyen van maga a sport. A DVSC a DEAC és még lehetne sorolni.

Természetesen nem csupán a csapatsportokra igaz ez, ugyanolyan sikeresek vagyunk egyéniben is. Mondhatni a baráti kispályás tornák már-már kinőtték magukat, és egyre inkább hatalmas események jönnek létre a kezdetben még kisebb szinten induló kezdeményezésekből.

Ez is jól mutatja, hogy micsoda sportszeretet jellemzi a cívisvárost, amely mögé mi is szívesen csatlakozunk minden alkalommal. Nincs olyan hétvége, hogy csak egy esemény legyen. Bízom benne, hogy nem ez lesz a csúcs, hanem egyszer Bajnokok Ligája döntőt is rendezhetünk majd – folytatta.

Támogatóból sem lesz hiány

Bárki, aki valamilyen szinten is szervezett már sporteseményt tudja, hogy a támogatók és a szponzorok nélkül sokkal nehezebben jöhet létre egy-egy ilyen rendezvény. Debrecen városa ebben is jeleskedik, hiszen minden alkalommal szívesen segítenek a szervezőknek a cívisvárosi cégek, aki szinte kivétel nélkül arra ösztönöznek, hogy mindenki, aki csak tud, mozogjon. – Nálunk kiemelt jelentőssége van a sportnak, hiszen remek kikapcsolódás is lehet a dolgozó embereknek.

Debrecenben nem kell ragozni milyen eredményeket ért el a Loki vagy bármely más szívünkhöz közelálló sportoló. Az egész országban szeretik az emberek a labdarúgást, nem is volt kérdés, hogy segítünk a szervezésben.

Azt valljuk, hogy az élet bármely területén az egyik legfontosabb tényező a csapatmunka, amelyre többek között a futball is megtanít – fogalmazott Bognár József, a legfőbb támogató cég értékesítési igazgatója.

A SOCCA-Kispályás Bajnokok Ligája Selejtező és Országos Döntő találkozói szombaton és vasárnap 13 órakor kezdődnek. Az első nap a csoportmeccsek zajlanak majd le, míg másnap a helyosztó találkozókat rendezik a DEAC Sportkomplexumának műfüves pályáján. Az esemény nagykövete a debreceni legenda, Dombi Tibor, míg a vasárnapi díjátadón a Loki sikeredzője, Herczeg András fog segédkezni az éremátadókon.

OK