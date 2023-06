Ahogyan sok sport, úgy a judo is egyre népszerűbb lett napjainkban, s főleg Hajdú-Bihar vármegyében. Nem meglepő tehát, hogy Haja János sportágnépszerűsítő programsorozata nagy sikert aratott. A múlt hét pénteken rendezett esemény tapasztalatairól a szakember a HAON-nak nyilatkozott. – Gyermeknap alkalmából meghívást kaptam Hosszúpályiba és Álmosdra, én pedig szívesen éltem a lehetőséggel.

Mintegy 150-en látogattak ki az eseményre, s utóbbi településről olyan megkeresést kaptam, hogy indítani kell egy judo oktatást.

Álmosdon az iskolásoknak, Hosszúpályiban pedig az óvodásoknak tartottunk bemutatókat. Érezhetően nagy sikere volt a programoknak, amelynek rendkívül örülök. Úgy gondolom, hogy összejöhet a kezdeményezés és sikerül létrehozni egy újabb sportklubot – mondta a sportoló.

Tetszik a gyerekeknek

A népszerűség mellett említést kell tenni arról is, hogy a judo látványa már önmagában megfoghatja a kicsiket. Fontos továbbá az edző szerepe is, így pedagógiailag a maximumon kell folyamatosan lennie. – Nem árulok el nagy titkot: olykor egészen meghökkentő, amit kívülről láthatnak emberek a sportágunkból.

A gyerekeknek az esések tetszenek leginkább, ez az alapja mindennek. Nekem is meg kell nyernem magamnak a kicsiket, ezért rengeteget próbálok tenni.

Pedagógiailag kulcsfontosságú szerepe van a trénereknek, úgy kell a kicsikkel bánni, hogy szívesen jöjjenek következőnek. Velük együtt csinálom én is a gyakorlatokat, sőt, igénylik is, hogy szálljak be hozzájuk. Vigyázni is kell ezeken a foglalkozásokon, mert a szülők elvárják tőlem, hogy hajuk szála sem görbüljön a növendékeknek – fogalmazott a vb ezüstérmes sportoló.

OK