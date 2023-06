Mint arról korábban beszámoltunk, Ferenczi János is tagja a magyar válogatott keretének. Sokat nem pihenhetett a Janika becenévre hallgató játékos, hiszen már meg is kezdte a felkészülést a talján tréner vezérletével a csapat.

Számítanak rá

Ferenczi János idén meghatározó tagja volt a Szrdjan Blagojevics vezette DVSC-nek, hiszen a szerb mester új szerepkörben játszatta a Loki 11-es számú futballistáját. Ennek következtében nem véletlen, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány is a középpályások közé nevezte a Vasutas futballistáját. A Nemzeti Sport Facebook-oldala számolt be, hogy jó hangulatban zajlanak a tréningek a nemzeti csapatnál. Ahogy fogalmaztak, kő-papír-olló a magyar válogatott edzésén – A nemzeti csapat hétfő délutáni tréningjén egy labdás sorversenyben a népszerű játék is helyet kapott – a veszteseknek plusz kapura lövésre is ki kellett térniük a gyakorlat végzése közben – írták.

A végeredményt nem tudni, de ha Ferenczinek kellett lőnie, akkor valószínűleg a kapuból szedhette ki a labdát Dibusz Dénes...

OK