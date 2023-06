Remek heteket él meg Ferenczi János, a DVSC saját nevelésű játékosa: bronzérmes lett a Lokival, és jó teljesítményének köszönhetően Marco Rossi szövetségi kapitány ismét behívta a magyar válogatottba. ”Janika”nemrég portálunknak adott interjút, most pedig a DVSC instagram oldala faggatta stílszerűen 11 – ez a mezszáma, és egy focicsapat is ennyi játékosból áll – kérdéssel. Többek között rákérdeztek, milyen szuperképességet választana magának, melyik a kedvenc divatmárkája, vagy éppen milyen ételt bírna minden nap elfogyasztani. Válaszai néhol meglepőek, néhol elgondolkodtatóak voltak, de mindenképp segítettek abban, hogy kicsit jobban megismerjük a labdarúgót. Ám, hogy ne legyen egyszerű dolga, a faggatás közben dekázott, tehát nem elég, hogy a kérdésekre, de a labdára is figyelnie kellett, nehogy leessen.

Nem áruljuk el, vajon sikerült-e neki a mutatvány, de korábban már világklasszis futballista égett be a dekázással: például az annak idején a Barcelona által 145 millió euróért vett Ousmane Dembélé, az ugyancsak a katalánok által leigazolt 40 milliós Paulinho, vagy éppen az ifjú Theo Hernández a Real Madridnál, akik mind beégtek a hivatalos bemutatásukon.

HBN