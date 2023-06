Hiába még csupán 14 éves, máris rengeteg szép sikert ért el Fábián Johanna. A DEAC lovasa legutóbb, az elmúlt hétvégén aranyérmet nyert a nemzeti gyermek díjugrató válogatott tagjaként Bábolnán, és eldőlt, utazik a magyar csapattal a júliusi utánpótlás Európa-bajnokságra is. Nem csoda hát, hogy portálunk érdeklődését is felkeltette a tini tehetség, akit meg is látogattunk edzés közben a GSH Team Lovasklubban.

Ifjabb Szabó Gábor és Szabó-Máriás Sára maguk is aktív versenyzők, de emellett a fiatalok képzésére is nagy hangsúlyt fektetnek, Johanna is az ő tanítványuk. Mikor megérkeztünk a célállomásra, Joli (mert hogy mindenki így hívja) már a lovon ült, így addig édesanyjával, Kasza Reginával beszélgettünk. Megtudtuk, Budapestről tette át a székhelyét a család Debrecenbe kifejezetten azért, hogy Joli a legjobb edzők keze alatt pallérozódhasson. Mielőtt még megkérdezhettük volna, nem túl nagy áldozat-e mindez, Regina magától választ adott.

– Fiatalkoromban én is lovagoltam, versenyeztem is, de nem olyan szinten, amelyre ő már most eljutott. Az egyetemi évek, majd a lányok születése kissé eltávolított a szenvedélyemtől, ám ahogy mondani szokták, akit egyszer a ló illata megérint, az többé már nem tud szabadulni. Ez velem is így történt, olyan tíz éves kihagyás után, mikor a legnagyobb lányom is elkezdett versenyezni, visszacsúsztunk ebbe a gyönyörű sportba. Most azok a szülők, edzők, akikkel hétről hétre együtt vagyunk, anno az én sporttársaim voltak. Ez a közösség egy nagy család, a gyerekek együtt nőnek fel, minden viadalon jó a hangulat, nem ellenségei egymásnak, hanem ellenfelei.

Ez egy olyan sport, amelyet csak úgy lehet csinálni, ha az egész család benne van. Minden héten versenyre járunk, ezek már csütörtökön megkezdődnek, és vasárnapig tartanak. Ez nem olyan, mintha kitenném az uszoda, vagy sportcsarnok előtt, nekem ott kell lennem végig, nyergelem, szállítom a lovakat, hajnalban már etetem őket. Ez úgymond egy nomád életforma, lakókocsival utazunk, kamionozunk, én is mindent csinálok, amit kell.

Számunkra mindez nem áldozat, hanem így érezzük jól magunkat, nemrégiben lett volna egy szabad hétvégénk, de akkor is mentünk, mert szeretjük – részletezte Joli anyukája, aki azt is elmondta, mikor a legidősebb lánya kezdett el lovagolni, Johanna még totyogós volt, de már akkor feltették a pónik hátára. Ő maga is látta, hogy kvalitásai alapján szép jövőre hivatott ebben a sportágban, majd ezt Debrecenben is kiszúrták. A fiatal lovasnak ez a második éve profiként, a legidősebb leányzó már csak hobbiból lovagol, azonban a Joli húga, aki egy évvel fiatalabb nála, szintén bemutatkozott már nemzetközi viadalokon.