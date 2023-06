A 23 esztendős játékos hétfőn este közösségi oldalán jelentette be, hogy valószínűleg változik a versenyprogramja és több nagyobb verseny selejtezőjében is szerencsét próbál majd. „Lehet, hogy lesznek nehéz meccsek vagy nem olyan eredmények, amilyeneket szeretnék, de a fejlődés érdekében ezt meg kell lépnem” – mondta értékelő videójában Marozsán, majd azt is elárulta, hogy legközelebb a hétfőn kezdődő wimbledoni viadalon fog játszani karrierje első füvespályás versenyén.