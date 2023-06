Szerdán újabb fordulóhoz érkeztek a megye II.-ben, de az Egyek–Nagyhegyes és a Téglás-Báránd meccset sem rendezték meg. Mindkét esetben a hazaiak javára télték a három pontot.

Az Egyek Facebook-posztban számolt be a hírről. – Az előzetes tervek szerint ma délután Nagyhegyes ellen zártuk volna a 2022-2023-as bajnoki idényt. Ám a nagyhegyesiek lemondták a találkozót, így a szabályok értelmében 3–0-s győzelemmel kaptuk meg a három pontot. Ez pedig egyben azt is jelenti, hogy felnőtt együttesünk a 7.helyen végzett a bajnokságon. A mieink ugyanis megnyerték a rájátszás középházát, mindezt úgy, hogy a teljes tavaszi szezonban veretlenek maradtunk. Ezek mellett egy egyéni elismerés is hozzánk került. Farkas Zoltán ugyanis kimagasló formában játszott egész évben és 34 találattal gólkirály lett, ehhez a teljesítményhez gratulálunk neki. Ifistáink a harmadik helyen végeztek a rájátszásban, ezzel a kilencedik pozícióban zártak a bajnokságot. A szezon tehát véget ért a teljes csapatra pedig egy hosszabb pihenő vár a következő hónapban. A nyári felkészülési mérkőzésekről, az átigazolási hírekről és a következő idény menetrendjéről természetesen beszámolunk a folytatásban – fogalmaztak.

HBN