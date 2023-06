A héten mozgalmas napjai voltak a DVSC alkalmazottjainak, hiszen előbb sorsoltak az Európa Konferencia Ligában, majd az MLSZ elkészítette a következő idény első 11 fordulójának programját. A kérdés magától értetődik: bírni fogja-e a kettős terhelést Szrdjan Blagojevics együttese, s mi lehet a realitás a következő szezonra. Az semmiképpen sem, hogy ki lehessen jelenteni, meg kell nyerni a bajnokságot és kötelező kvalifikálnia magát Dzsudzsák Balázséknak az európai kupába. Persze, mindenkinek ez lenne a vágya, de érdemes két lábbal a földön maradni az álmodozás közben. Ezzel természetesen nem azt szeretném mondani, hogy merjünk kicsik lenni mentalitásban kell pályára lépni előbb a montenegrói vagy örmény ellenfél ellen, hiszen itt el lehet mondani, a Loki az esélyes. Azt követően pedig Fortuna kezei között lesz szeretett Vasutasunk, de egy török Besiktas ellen sem feltartott kézzel futnának ki Ferenczi Jánosék a pályára. A remény jelenleg is él, reméljük a srácok élni fognak a lehetőséggel. Ami a kettős terhelést illeti, nem lesz egyszerű feladata regenerálódni az együttesnek, a szezon elején csütörtök-vasárnap ritmusban jönnek majd a fontosabbnál fontosabb találkozók. A Lokomotív drukkerei azonban derűlátóak lehetnek ebben a tekintetben, hiszen ismerve a szerb tréner profizmusát, meg fogja oldani, hogy a lehető legjobb állapotban legyenek a futballisták a soron következő meccsekre. Mindenesetre a munka elkezdődött, s már izzasztó tréningeken vehettek részt a piros-fehérek labdarúgói. Fontos tényező még, hogy kölcsönből Baranyai Nimród is visszatért, amely a keret mélyítése szempontjából is kulcskérdés lehet. A realitás talán az lehet a bajnokságra nézve, hogy sikerüljön megismételni a tavalyi szereplést, akár egy kupagyőzelemmel kiegészítve. A nemzetközi kupaporondon pedig, ha minden tényező és a szerencse is mellénk áll, akkor talán sikerülhet a hőn áhított csoportkör.

Orosz Krisztofer