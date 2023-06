Az MLSZ-ben csütörtökön elkészítették az OTP Bank Liga 2023/24-es idényének sorsolását. A DVSC július utolsó hétvégéjén a Mezőkövesddel kezd a Nagyerdei Stadionban, ami azért is érdekes, mert azon a héten mutatkozik be nemzetközi kupában a Vasutas. Rögtön a szezon elején megtapasztalhatja a kettős terhelést Szrdjan Blagojevics legénysége. Ezt követően ahhoz a Pakshoz látogat a cívisvárosi alakulat, akikkel a bronzért hatalmas csatát vívtak a mögöttünk hagyott bajnoki szezonban. A hajdúsági ultrák vélhetően örülnek, hogy a híres és hosszú zalaegerszegi túrát csak egyszer kell megtenniük a bajnokságban, először a harmadik körben. Az előző kiíráshoz hasonlóan jövőre is kétszer látogat Kisvárdára a Loki, majd az ötödik fordulóban találkozik először az újonc MTK-val. A hatodik meccstől azonban az első etap végéig rangadók várnak a piros-fehérekre: itthon fogadják a Kecskemét, Újpest, Fehérvár hármast, idegenben pedig a Diósgyőrhöz, a Ferencvároshoz és a Puskáshoz utaznak Megyeri Balázsék. Több kérdést is felvethet a drukkerekben, hogy a Fradinál ismét kétszer kell vizitálni, de tudjuk, tavaly is sikerült legyőzni a zöldeket.

