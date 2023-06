Június 24.-25-én megrendezik a Komáromi Gábor emléktornát Debrecenben – számolt be a Dvsc Fanatics Facebook-oldala.

A torna ugyan ezúttal is meghívásos alapon működik (tehát külsős csapatok nevezésére nincs lehetőség), azonban szeretettel várunk minden Loki szurkolót, hiszen a kispályás focin túl ez egyben egy vissza nem térő alkalom is, hogy találkozzatok a DVSC legendás alakjaival, illetve a jelenkor meghatározó játékosaival (ha minden jól megy, a labdarúgó és kézilabda szakosztály 2023-ban egyaránt bajnoki bronzérmes sportolóival), valamint háttérstábjaival is, akikkel kötetlen beszélgetést folytathattok.

A tornán büfé üzemel, illetve lehetőség lesz az Ultras Debrecen termékeinek megvásárlására is.

Program: 09:30 - Hódos Imre Sportcsarnok - megemlékezés a csarnok előtti parkban 09:40 - Hódos Imre Sportcsarnok - koszorúzás 10:30 - DE Agrártudományi Centrum - Focitorna kezdete 20 csapat részvételével, közben meglepetés vendégek és programok. 19:00 - Roncsbár (Debrecen, Csapó utca 27.) - Díjátadó meglepetés vendéggel.

HBN