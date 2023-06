A DVSC futballistái már a szabadságukat töltik, hiszen két hete véget értek az OTP Bank Liga küzdelmei. A klub azonban nem hagyja tartalom nélkül a fanatikusokat a nyári pihenő alatt sem.

Döntetlen lett

A debreceni csapat Instagram-oldalán tett közzé egy videót, amelyben tesztelik a játékosok pontosságát. A feladat lényege, hogy négy próbálkozásból Ferenczi János vagy Bódi Ádám talál-e be többször a kihelyezett kiskapuba. A „csata” döntetlent eredményezett a két cívisvárosi-ikon között, akik egyébként remek barátságot is ápolnak egymással. A pontosságra előbbi esetében nem lehet panasz, ha a legutóbbi idényben nyújtott teljesítményét vesszük górcső alá, hiszen pontosan ennek és a kemény munkának köszönhetően kapott ismét meghívót a nemzeti együttesbe. Marco Rossi szövetségikapitány csapata jelenleg is készül a Montenegró és Litvánia elleni Eb-selejtezőkre. A talján tréner a középpályások közé nevezte a Janika becenévre hallgató labdarúgót, s könnyen lehet, hogy balszélsőként akár szerephez is juthat Kerkez Milos mellett.

