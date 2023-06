A második félidőben megfordította a mérkőzést, és öt góllal legyőzte a Győrt Győrvári Viktor U17-es csapata, amely holnap döntőt játszik a NEKA-val – olvasható a DVSC Schaeffler kézilabda-akadémia közlésében.

Mindig különleges egy ilyen négyes döntő hangulata, az egész éves teljesítmény megkoronázása. Talán ez a hangulat, a milliő kissé megfogta akadémistákat, több hiba csúszott a játékba a mérkőzés elején. Két góllal is vezettek a győriek, majd Bengi Lili védéseinek köszönhetően nem nőtt tovább a különbség. Szépen lassan a többiek is felvették a ritmust, Ratalics Luca góljával vezettek először a mérkőzésen a debreceniek. Hiába jöttek újabb Bengi Lili védések, a zöld-fehérek növelték előnyüket, már négy is volt közte. Bristyán Dorina góljaival zárkóztak fel a hajdúságiak, de a félidőben így is kétgólos győri vezetést mutatott az eredményjelző.

A második játékrész elején már érződött, hogy ez a 30 perc más lesz, mint az első volt. Nagyon koncentráltan, jól kézilabdáztak a lányok, Tóth Rebeka hetesgóljával pedig át is vették a vezetést. Fontos gólokat lőtt a balszélről Tóth Fruzsina is, amellett, hogy védekezésben is nagyon hasznosan játszott. A mérkőzés előtti napokban orrtörést szenvedett Solymosi Zsófi – aki így is, egy orrvédővel vállalta a játékot – ragasztott egy nagy bombát a bal felső sarokba, ezzel már négy góllal vezettek. Érezhetően átvették az irányítást a találkozón, a beállóik ismét megjátszhatóak és eredményesek voltak. Hiába kapott görcsöt Tóth Rebeka és Bristyán Dorina is, végig harcolták a 60 percet, mint ahogy mindenki, igazi csapatmunka volt. Az utolsó másodpercekben még sikerült egy utolsó gólt is szerezni, 34-29-es győzelmükkel döntőbe jutott az U17-es csapat.

Nagyszerű hangulat övezte a mérkőzést, a lelkes szurkolótábor pedig jól buzdította a lányokat. Szombaton következik a döntő, amelyet a NEKA-val vívnak akadémistáik 15 órai kezdettel.