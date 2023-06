Javában zajlanak az események a spanyolországi Benidormban, a soft darts Európa-bajnokságon. A bemelegítőversenyeket követően az igazi megmérettetés még csak most kezdődik, hiszen 5 versenyszámban, 5 napon át állnak tábla elé a játékosok – írják a DEAC honlapján, ahol arról is hírt adtak, hogy Incze Viktória személyében, a klub történetében először DEAC-játékos is meghívót kapott a válogatott keretbe.

– Jól sikerült a formaidőzítés, azt tudom mondani, hogy az eddigi legjobb formámban tudtam kiutazni Spanyolországba. Rengeteg edzés van mögöttem.

Az edzőm, Kiss Imre, a DEAC dartsszakosztály vezetője sokat segített, lehetőséget teremtett arra, hogy a saját otthonomban softtáblán gyakoroljak, így a lehető legtöbb időt tudtam a dartsra fordítani, valamint a közös edzésekért is hálával tartozom.

Úgy érzem, mindent megtettem a siker érdekében – fogalmazott a debreceniek dartsosa, aki arról is beszélt, milyen eredményben bízik az Eb-n. – A közeg új számomra, hiszen ez lesz az első válogatott megmérettetésem. Ismeretlenek lesznek a leendő ellenfelek és amellett, hogy csak a saját játékomra fogok koncentrálni, törekedni fogok arra, hogy kihozzam magamból azt, amit itthoni körülmények között tudok játszani, vagy akár többet is.

Bízik a belefektetett munkában

Incze Viktória számára hatalmas megtiszteltetés a válogatott mezt viselni, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy megálljam a helyét a legjobbak között. – Talán sokan nem is gondolják, hogy milyen szintű mentális felkészülést igényel a darts, és a tapasztaltabb versenyzők már jobban tudják kezelni a döntő szituációkat. A tapasztalatot nehéz pótolni, ugyanakkor bízom a belefektetett munkában, és magabiztosan fogok odaállni minden egyes döntő szituációhoz – nyilatkozta a deac.hu-nak.