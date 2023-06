Varsóban rendezik meg a cukorbetegek futsal Európa-bajnokságát június 8. és 11. között, a kontinenstornán részt vesz a magyar válogatott is. A Hevesi Tamás szövetségi kapitány irányította együttesnek két újonc, debreceni tagja is van, a 21 éves Pelles Dominik és a 30 éves Sánta Attila, aki korábban az NB I.-es DEAC-ban is játszott. Magyarország aranyérmet szerzett Horvátországban 2013-ban, majd négyszer is ezüstérmesként végzett a következő években.

A mieink pénteken kezdik meg a küzdelmet a csoportjukban (B), amelyben még a lengyelek, a szlovákok és az írek szerepelnek. A másik ágon Horvátország, Portugália, Bulgária, Észak-Macedónia és Nagy-Britannia csatázik.

A pozitív hozzáállás harca a győzelemért

A futballpályán minden játékos egyenlő esélyekkel küzd a győzelemért, ennek szellemében hívta életre az Ukrán Diabetes Szövetség (UDF) a DiaEuro labdarúgó-bajnokságot 2012-ben, s az első alkalommal 8 ország csapatai vettek részt – olvasható a diabetes.hu oldalon. A program célja pozitív példát mutatni mindenkinek – elsősorban a cukorbetegséggel élőknek –, hangsúlyozni a tudatos életmód és a hátrányos megkülönböztetés csökkentésének fontosságát. A DiaEuro olyan jelentőséggel bíró nemzetközi esemény, amely egyesíti a versengést az örömmel és az oktatással. A futball ma már sokkal több mint sport: a pozitív hozzáállás harca a győzelemért, a sikerért.