A női és a férfi futsalosoknál is megválasztották az év legjobbjait, az eredményekről a Futsalhungary számolt be. Mint írták, az egyéni elismerések odaítélésében idén is az MLSZ Futsal Bizottsága, a szövetség szakágvezetője, valamint a férfi és a női válogatottak szakvezetői vettek részt.

A nők mezőnyében tarolt a duplázó DEAC, mind a négy kategóriában Debrecenbe került a díj.

A legjobb edző idén is Quirikó Vivien lett, aki nem először részesült ebben az elismerésben. Torma Lilla szintén többször végzett már az élen a kapusok között, és idén is őt látták a legjobbnak. A legjobb játékos a szezonban Horváth Viktória lett, aki mind a klubcsapatában, mind a válogatottban remek szezont produkált. A gólkirálynő Krascsenics Csilla lett 20 góllal. Még úgy is sikerült az első helyen végeznie, hogy az alapszakasz kétharmadánál megsérült, és mindössze 13 mérkőzésen tudott játszani.

A férfiaknál az MVFC-s Rábl János lett a legjobb játékos, aki másodszor érdemelte ki ezt a díjat.

Rábl János

Forrás: Napló-archív

A cikkben emlékeztetnek: a Mezei-Vill idén bajnoki és kupadöntőig jutott, ahol nagy küzdelemre késztette a Haladást.