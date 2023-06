Az elmúlt napokban két helyszínen álltak starthoz a DEAC lovasai. Ifj. Szabó Gábor Hortobágyon, míg Fábián Johanna a Bábolna Nemzeti Ménesbirtokon rendezett versenyen volt érdekelt – írta a deac.hu.

Bábolnán főleg csapatban remekelt Fábián Johanna, aki Quantum hátán a CSI gyermek 125 cm-es kétfordulós versenyt megnyerte a magyar válogatott tagjaként. Az esemény után a szövetség kijelölte a július 12-16. között Olaszországban, Gorla Minore-ban rendezendő korosztályos Európa-bajnokság keretét, amelybe bekerült a DEAC ifjú lovasa is.

Hortobágyon ifj. Szabó Gábor több számban is diadalmaskodott. A 125 cm-es egyéni kategóriát megnyerte, 130 cm-en pedig második lett Casalltola PS nyergében. Az 5 éves lovak versenyében szintén ő volt a legjobb Kasallina by Boris hátán 110 cm-en. A legmagasabb számban, 135 cm-en három lóval állt starthoz kiváló a díjugrató: Mezőhegyes Chabalával az első, H-secret by Borisszal második, Casalltolával ötödik lett.

HBN