Véget ért a labdarúgó U17-es Európa-bajnokság hazánkban, ahol több helyszín mellett – Nagyerdei Stadion, Balmazújváros, Telki, Budaörs, Hidegkuti Nándor Stadion, a felcsúti Pancho Aréna – a DEAC pályája, azaz a Dóczy utcai Sportcampus is otthont adhatott a jövő sztárjainak. Az egyetemi klub nem kis dicsősége ez, hiszen olyan pályázattal és olyan szervezői munkával kellett kirukkolnunk, amelyet nem minden rendezni kívánó város, illetve klub tudott letenni az asztalra – írta DEAC honlapja.

Az külön öröm, hogy az Eb-t végül megnyerő Németország is játszott a létesítményünkben, soraiban a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányánya, Dárdai Pál fiával, Dárdai Bencével.

A DEAC futballpalántáinak nagy élmény volt kivonulni a pályára a csapatokkal és szedni a labdát a az U17-es korosztály nemzetközi krémjének.

Az egyetemi klub nemrég felújított főlelátójáról olyan meccseken szurkolhattunk, mint a Portugália–Skócia (2–1), a Németország–Skócia (3–0), a Svájc-Hollandia (2–0), az Anglia–Svájc (0–0) és a Németország–Svájc (1–1) negyeddöntő, amelyet az Eb-győztes németek tiezenegyesekkel nyertek meg.

Mester Norbert U11-es focistái kétszer is ott lehettek közvetlenül a játéktér mellett.

– Volt szerencsénk a Portugál-Skócia, és a németek Svájc elleni negyeddöntőjén segédkeznünk – mondta a tréner. – Nagyszabású rendezvény volt, nem kellett sokáig toborozni a gyereket, hogy részt vegyenek a mérkőzések lebonyolításában.

Amíg nem éltük át, nem is gondoltuk, mennyivel másabb feladat lesz, mint mondjuk egy NB III.-as mérkőzésen teljesítendő, nagyobb volt a körítés, igen sok szervező, önkéntes dolgozott a találkozókon, és nagy létszámú stábokat láttunk a válogatottak körül munkálkodni.

Mindenki izgatott volt, nyilván előre nem voltunk képben teljesen a protokollal, ám megmutatták, mi a gyerekek feladata, nagyon segítőkész volt mindenki. A fiúk lelkesek voltak, és komolyan vették a feladatukat. Amint meglátták a játékosokat bemelegíteni, mintha világsztárokat szemlélhettek volna testközelből, mondták is, hogy lehet, 2-3 év múlva ezeket a labdarúgókat a televízióban fogják viszontlátni. Elmondtuk, hogy melyik futballista melyik klubban játszik, és csodálkoztak a fiaink, hogy Bayern München-, vagy éppen Dortmund-játékosok rúgják a bőrt a DEAC-pályán. A csapatomból majdnem mindenki szedett labdát legalább egyszer, így német vagy éppen portugál kiválóságoknak segédkezhettek. Nagy élmény volt a kicsiknek, akik nem sajnálták a ráfordított időt és energiát, és a szüleik is szívesen nézték a meccseket. Rendkívül hálásak vagyunk a lehetőségért, reméljük, minél többször részt vehetünk ilyenben, mert óriási motivációt jelent ez a srácoknak. Azt is hozzá kell tennem, hogy a DEAC rendezése is kimagasló volt – mondta az U11-es csapat edzője, Mester Norbert.

HBN