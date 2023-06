A DEAC női futsalegyüttese egymás után harmadik alkalommal végzett az élen a bajnokságban, miután a bajnoki finálé negyedik mérkőzésén idegenben 1–0-ra legyőzte a TFSE gárdáját vasárnap. A mindent eldöntő gólt Gajzágó Flóra szerezte egy szabadrúgás utáni szép variáció végén a 6. percben. A második játékrészben nagyon nyomtak a fővárosiak, de a hajdúságiak hősiesen védekeztek, és megszerezték az aranyérmet. A gárda ezzel újfent történelmet írt, hiszen harmadik éve zsinórban duplázik, mivel a bajnokság mellett a Magyar Kupát is elhódította.

A legnehezebb döntő

Portálunk a sikeredző Quirikó Vivient kérdezte a bajnoki finálé utolsó összecsapásról és a gárda szezonjáról.

– Ismét kiélezett meccset vívtunk a TFSE-vel – ismerte el a tréner. – Az első játékrészben érzésem szerint inkább mi domináltunk, több veszélyes lehetőséget alakítottunk ki. Fordulás után nyomtak a hazaiak, sokszor a kapunk elé szorultunk, mert ellenfelünk az egyenlítés érdekében támadásban elővette az 5 a 4 elleni játékot. Mondtam a lányoknak, hogy ennyire azért ne húzzuk magunkra a fővárosiakat, mert visszaüthet, de szerencsére megóvtuk a kapunkat a góltól – elevenítette fel.

Quirikó Vivien, a DEAC edzője

Forrás: Quirikó Vivien-archív

Quirikó Viviennek ez már a hatodik bajnoki címe (3-3 a DEAC-cal és a HTE-vel), és a harmadik Magyar Kupa győzelme (mind DEAC) edzőként, így van összehasonlítási alapja, melyik volt a legnehezebb. A szakember nem tagadta, a debreceniekkel a mostani volt a legnehezebben megszerzett bajnoki cím. – Így frissen visszapörgetve, most szereztük meg a legnagyobb erőfeszítéssel az aranyérmet, de így még édesebb a siker íze. Már a Főnix Arénában rendezett Magyar Kupa Final Four se volt sima, a TFSE-t vertük szétlövéssel az elődöntőben, majd a egy jól sikerült fináléban a Tolna-Mözs gárdáját 2–0-ra – idézte fel, Quirikó Vivien, aki lapunk kérésre visszatekintett az alapszakaszra is melyet 14 győzelemmel, 3 döntetlennel és 1 vereséggel zártak Üveges Katalinék.

– Mondhatom, hogy jól sikerült a bajnokság első fele, hiszen veretlenül, az élről vártuk a folytatást.

A szezon vége döcögősebb lett, amibe kicsit belejátszott a Főnixben megrendezett Európa-bajnokság márciusban.

Szerencsére tőlünk sok játékos volt érintett a válogatottban, ezért a formaidőzítés az Eb-re volt kihegyezve, így valahol természetes, hogy utána volt egy kis visszaesés. Nem lehet tíz hónapon át folyamatosan topon lenni, de pont ez mutatja a csapat mentális erejét, hogy ennek ellenére az alapszakasz után a rájátszást is meg tudtuk nyerni – mondta.

Kulcsemberré vált

A DEAC dolgát a sérülések sem könnyítették meg, a 20 góllal alapszakasz-gólkirálynő Krascsenics Csilla kétszer is megsérült a szezonban, így a véghajrában sem számíthatott rá a szakmai stáb.

– Hiányoztak a további találatai. Sok olyan mérkőzésünk akadt, amikor nem volt az igazi a helyzetkihasználásunk. Játékban domináltunk, de nem rúgtuk be a helyzeteket, és Csilla pont ezekben nagyon erős, vele könnyebb lett volna a dolgunk.

De nem csak ő teljesített remekül, összességében mindenkivel elégedett vagyok!

Két embert azért kiemelnék: Torma Lilla idén is stabil volt a kapuban, nagyban hozzájárult a címvédésekhez. Mellette Horváth Viktória is húzóemberré vált, nagyszerű képességű játékos, amit a válogatottban is bizonyított. A rájátszásban amikor kellett, a hátára tudta venni a csapatot, és villanásaival, góljaival nagyban hozzájárult a sikerhez – nyilatkozta Quirikó Vivien.

Lehet egy kis jövés-menés

A gárda tagjai megkezdték jól megérdemelt pihenőjüket. Mivel a bajnokság valószínűleg ezúttal is szeptemberben kezdődik, a közvetlen felkészülést augusztusban kezdi el a gárda.

A szakmai stáb idén is szeretne beiktatni a programba egy 5-6 napos edzőtábort, de mellette edzőmérkőzések, és remélhetőleg legalább egy torna is segíti majd a lányok felkészülését.

Várható mozgás a játékoskeretben, egy-két távozó és érkező biztos lesz, de a csapat magja a tervek szerint együtt marad.

MSZ