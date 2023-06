A DEAC cheerleaderei négy kategóriában mutathatták meg tudásukat. Kétszer a dobogó legfelső fokára állhattak, emellett egy második és egy negyedik helyet szereztek – írta a deac.hu.

Június 3-án Gyöngyösön, a Dr. Fejes András Sportcsarnokban rendezték az V. Cheerstars Cheerleading Magyar Bajnokságot és Nemzetközi Nyílt Versenyt, amelyen négy ország több mint hétszáz sportolója adta elő a koreográfiáját.

A DEAC négy számban indult, és nagyszerű eredmények születettek. Senior Show Cheer Team kategóriában a mieink az első helyen végeztek a Pécsi Tudományegyetem, illetve a Ludovika SE előtt, és szintén aranyéremnek örülhettünk Junior Freestyle Pom Teamben. Senior Freestyle Pom Teamben második, Senior Coed Group Stuntban negyedik helyen zárt a Debreceni Egyetem együttese. – Nagyon büszke vagyok az egész csapatra, minden elképzelésemet túlszárnyalták a sportolóim – kezdte a DEAC cheerleadercsapatának edzője, Ócs Adrienn. – A felkészülési időszak nagyon nehéz volt számunkra minden kategóriában. Az utánpótlásnak ez volt az első megmérettetése. Sajnos nagyon sok tényező nehezítette a felkészülésüket és magát a versenyzést is, ugyanis betegség és sérülések miatt végül tizenhárman tudtak talajra lépni – a tizenhat helyett –, és ebből két sportoló komoly fájdalmakkal állt ki. Elképesztő az a munka, kitartás és szorgalom, ami már most megvan bennük. A rengeteg áldozat meghozta a sikert, ugyanis magyar bajnoki címet nyertek.

A szakvezető a többi számban mutatott teljesítményről is beszélt. Mint kiderült, a felnőtteknél sem volt mindenki egészséges az utóbbi időszakban. – Sajnos a szeniorcsapatoknál is többen maródiak voltak a napokban, valamint én magam is kórházba kerültem, ezáltal több edzést le kellett mondanom. A MEFOB volt a legutóbbi versenyünk, ahol a Pécsi Tudományegyetem lett a bajnok Show Cheer Team kategóriában, mi pedig akkor a dobogó második fokára állhattunk fel. Tisztában voltunk vele, egy hónap kevés lesz arra, hogy átalakítsuk a gyakorlatot a magyar bajnokságra, de bíztunk benne, ezúttal kiküszöböljük a hibáinkat, és sikerül egy tökéletes gyakorlatot bemutatnunk. Január óta csiszolgatom a koreográfiát, a bírói pontozólapok alapján igyekeztem mindent átalakítani, hogy a lehető legerősebb gyakorlatot mutassuk be. Az eredményt tekintve ez sikerült is, hiszen nagyon szoros küzdelemben, de mi szereztük meg a magyar bajnoki címet. Többen elérzékenyültünk, sírva mentünk ki az érmekért és a hatalmas molinóért, ami a győztesnek járt. Büszke vagyok a Senior Freestyle Pom Team csapatomra is, amely ezüstéremmel tért haza. A MEFOB-on sajnos az alacsony létszám miatt nem tudtunk kiállni, a szombati versenyig pedig egy hónapunk volt felkészülni, ami ebben a kategóriában nagyon kevés időnek számít. Sokkal nehezebb összetenni egy ilyen koreográfiát, mint a show cheerben és sokkal több idő is szükséges, hogy a sportolóknak “beérjen fejben” a gyakorlat. A verseny előtti csütörtöki edzésen még rengeteg hiba csúszott be, nem volt meg a szinkron több részben sem, de szombaton szinte hibátlan gyakorlatot mutattunk be a lányokkal, egy edzésen sem sikerült ennyire szépen kiviteleznünk a különböző elemeket. Az aranyérmet az ELTE Cheer Dance Team nyerte hibátlan gyakorlattal, abszolút megérdemelt volt ez a győzelem. Ők már szeptember óta a nyári Európa-bajnokságra készülnek, ez meg is látszott a koreográfiájukon, innen is kívánunk nekik sok sikert! Végül a Coed Group Stunt csapatát is kiemelném, hiszen ez volt a harmadik versenyük, fél évvel ezelőtt kezdtek el a sportág ezen műfajával is foglalkozni. Óriási fejlődésen mentek keresztül, és bár nem állhattak fel a dobogóra, sikerült maguk mögé utasítani a PTE, valamint a Spartan SE egyik groupját. Nehéz versenybe szállniuk, olyan sportolókkal, akik már öt-tíz éve versenyeznek ebben a kategóriában, mi azonban imádjuk a kihívásokat.

Ezzel a magyar bajnoksággal lezárult a szezon a Debreceni Egyetem cheerleaderei számára is. Ócs Adrienn elégedett az elmúlt egy évvel.– Összességében azt mondhatom, hogy nagyon sikeres évet tudhatunk magunk mögött, ez a verseny tökéletes zárása volt a szezonnak. Minden csapatnál vannak mélypontok, az Európa-bajnokság után az őszi idény nagyon nehéz volt, de sikerült talpra állnunk és a rengeteg áldozat, a heti három-négy edzés meghozta a gyümölcsét. Ebben a szezonban végre beindult az utánpótláscsapatunk is, amely jól mutatkozott be a bajnokságon. Tényleg nehéz szavakkal leírni, hogy edzőként mit jelent számomra a hétvégi eredmény, eddigi pályafutásom legsikeresebb és egyben legnehezebb versenye volt ez. A felkészülési időszak nagyon megviselt mind fizikailag, mind lelkileg, a sok-sok sérülés és negatív tényezők, vagy az hogy az utolsó héten nyolc órákat töltöttem bent a teremben minden nap, de megérte a fáradtságot, nem lehetek ennél büszkébb edző! A sportolóim egytől egyig maximális teljesítményt nyújtottak, ennél többet nem is lehet kérni. Szívből gratulálok mindenkinek! – zárta Ócs Adrienn.

HBN