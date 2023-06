Jó hangulatú szezonon van túl a tehetségközpontunk U10-es korosztályos együttese. A gyerkőcök élvezték a kihívásokat, lelkesen jártak edzésekre, és táborral zárták az idényt. – Ebben a korosztályban eredményekről nem érdemes beszélni, ám nyilván törekszünk arra, hogy minél több öröm, sikerélmény érje a gyereket a pályán – fogalmazott a szakember. – A fő hangsúly a fejlesztésen volt, most is azt tartottuk szem előtt, hogy elsősorban egyénileg, de csapatként is előre lépjenek a fiúk. Most nagyon odafigyeltünk a labdaátvételek, az átadások minőségére, illetve ha kognitív oldalról nézzük, akkor két-három játékos együttműködése is nagy hangsúlyt kapott. Az edzések látogatottságával is elégedett vagyok, minden tiszteletem a gyerekeké és a szülőké, nagyon kitartóak voltak. Nemrég voltunk egy nemzetközi tornán Szlovákiában, sok meccset játszottunk és mindez nagyon jó tapasztalatszerzésül szolgált. Ötödikek lettünk, de benne volt a teljesítményünkben az éremszerzés esélye is. A szezont táborral zártuk, ami már hagyomány nálunk, ott próbáltuk a futball sok válfaját sorba venni: strandfoci, ketrecfoci, kispálya, nagypálya, terem, minden létező műfajban kipróbálhatták magukat a srácok. Jól élmény volt nekik, ami a legfontosabb. Köszönöm a gyerekek egész éves munkáját, a szülők támogatását – mondta Kovács Miklós a deac.hu-nak.

HBN