Anton Vasilyev 23 évvel ezelőtt a nyugat-oroszországi nagyvárosban, Tverben született. Utánpótláséveinek vége felé, 2014-ben csatlakozott az MHK Dynamo Moskva MHL-es csapatához, ahol mindjárt kiemelkedő teljesítményt produkált, 32 mérkőzésen 48 alkalommal talált be az ellenfeleknek. A soron következő idényben a Dynamo St. Petersburg színeiben nem ment hasonlóan jól a gólszerzés, 2016/17-ben azonban már lehetőséget kapott klubjának felnőttegyüttesében is, az MHL-csapatban pedig kis híján elérte a pont/meccs átlagot – számoltak be róla a DEAC honlapján.

Hetet Szentpéterváron

A 2017/18-as szezonban a pont/meccs átlagot jócskán felülmúlva 71 pontot jegyzett. Egy szezonnal később 57 meccsből szerzett 96 pontot mutatott a mérlege, a playoff-terméssel együtt pedig 123-at. Ezzel vége szakadt az MHL-es éveinek, áttette székhelyét a VHL-be, egy idényt a Tver együttesében hajtott végig, majd Krasnogorsk, illetve Magnitogorsk voltak hokis pályafutásának állomásai.

2021/22-ben légiósnak állt, és a második legmagasabb férfi jégkorong-bajnokságban, a Mestisben kezdte az idényt a TUTO Hockey csapatában, de nem érezte magát eléggé komfortosan, így még ebben az évadban a kijevi Sokilba igazolt, majd innen Franciaországba tette át székhelyét, és a Ligue Magnusban, az Anglet csapatánál zárta a szezont. A legutóbbi idényt is itt töltötte, miközben 41 találkozón 39 pontot jegyzett, súrolva a pont/mérkőzés átlagot.

Anton Vasilyev „tanulóéveiből” egyet Moskvában, hetet Szentpéterváron töltött. Kétségtelen tehetségén túl nyilván ezeknek is köszönhető, hogy 285 bajnoki pontot szerzett 2014 és 2023 között. A DEAC-nál bíznak benne, hogy Debrecenben is hasonlóan jó teljesítménnyel rukkol majd elő.