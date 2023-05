A DEMKI közleménye szerint Debrecen részéről a város Ifjúsági és Sport Bizottságának alelnöke, Varga András önkormányzati képviselő köszöntötte a résztvevőket. Varga András kiemelte, hogy a közös történelmünk, kulturális örökségünk és számos együttműködésünk példái mind arra mutatnak, hogy mennyire értékes a városnak Nagyvárad. Az évek során számos szakmai és kulturális eseményen vettünk részt közösen, erősítve a kötelékeinket és ápolva a barátságunkat. Debrecen mindig támogatója és partnere volt Nagyváradnak, és ez a támogatás mindörökre megmarad - hangsúlyozta a képviselő.

A találkozót megtisztelte és a résztvevőket köszöntötte Nagyvárad polgármesterének főtanácsosa, Zatykó Gyula is, aki köszöntőjében elmondta, hogy a testvérvárosi kapcsolatok erősítése végett létrejött kezdeményezés nem egy vetélkedés két város között, nem szétválaszt, hanem összeköt minket. – Testvérek vagyunk, akik egy asztalhoz ülnek, és példát vehetnének a verseny résztvevőiről azok, akik háborúznak ahelyett, hogy egy asztalhoz ülnének – tette hozzá.

A sakktalálkozó - amely a két testvérváros kapcsolatához híven, végig baráti hangulatban zajlott - ezúttal jóval szorosabb végeredményt hozott, mint az őszi derbi. Habár most is debreceni siker született csapatban, de itt az eredmény teljesen másodlagos volt. Nem úgy, mint egyéniben. A DEMKI Ifiház nagytermében egyéni schnellversenyre is sor került, amit Debrecen válogatottjának tagja, a mongol Nomin-Erdene Davaademberel nyert meg. A sportolóhölgy olyan díjak mellé teheti ki a vitrinbe ezt a kupát, mint az ifjúsági világbajnoki cím, és az Ázsia bajnoka cím.

Az egyéni schnellverseny helyezettjei

Forrás: DEMKI

A résztvevők megbeszélték, hogy természetesen ezután is tartják a kapcsolatot, amit további derbikkel kívánnak erősíteni a jövőben.