A tizenkilenc év alattiak férfi kosárlabda vb-je 44 éves múltra tekint vissza, az eddigi 15 tornán számtalan későbbi klasszis bontogatta szárnyait – olvasható a Debreceni Sportcentrum oldalán. Vince Carter, Nikola Jokics, Steph Curry, Toni Kukoc, Pau Gasol, Gary Payton vagy éppen Jayson Tatum csak néhány név azok közül a világsztárok közül, akik megfordultak az U19-es világbajnokságokon.

Június 24. és július 2. között Debrecen lesz a házigazdája az U19-es férfi kosárlabda világbajnokságnak.

Az esemény történelmét áttekintve kijelenthető, hogy a Főnix Arénában és az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban megrendezésre kerülő torna az egyik legrangosabb kosárlabda világverseny lesz a város történetében. Magyarországon és világszerte is hatalmas az érdeklődés a tizenkilenc év alattiak kosárlabda világbajnoksága iránt, hiszen rengeteg tehetséges játékos érkezik a cívisvárosba, akik közül sokan néhány éven belül biztosan a profi kosárlabdázás csúcsának tekinthető NBA-ben vagy az Euroligában fognak játszani.

Jugoszláv ”tréfa”

44 éve rendezték az első U19-es férfi kosárlabda vb-t Brazíliában, a debreceni torna lesz a 16. ilyen jellegű világesemény. Eleinte négyévente került sor a 19 év alattiak világbajnokságára, ám 2007 óta már minden második évben megmérkőzik egymással a világelit. A nyolc elsőségig jutó USA mellett mindeddig egyetlen nemzet sem tudott kétszer diadalmaskodni, Jugoszlávia, Görögország, Spanyolország, Ausztrália, Szerbia, Litvánia és Kanada is egy-egy elsőséggel büszkélkedhet. A világbajnokságok története amerikai dominanciával indult, hiszen az 1979-es brazíliai vb-vel kezdődően négyből három tornát is megnyertek.

1987-ben is eljutottak a döntőig, ám a fináléban a Toni Kukoc, Vlade Divac és Dino Radja által vezetett legendás jugoszláv alakulat megtréfálta őket, hiába volt keretben Gary Payton, Stacey Augmon vagy éppen Larry Johnson, és hiába volt a válogatott szövetségi kapitánya a későbbi NBA bajnok edző, Larry Brown.

1991-ben még az USA nyerte a tornát ám, ezt követően négy alkalommal is aranyérem nélkül maradtak. A ’95-ös vb-n ugyan Vince Carter és Stephon Marbury is ott volt, de így is csak a hetedikek lettek, a tornát a hazai pályán játszó görögök nyerték. 1999-ben a spanyol aranygeneráció diadalmaskodott, a később sikert sikerre halmozó hispán felnőttválogatott alapemberivé váló Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes, Carlos Cabezas és Berni Rodriguez is ott volt a keretben. 2003-ban Ausztrália nyert a későbbi NBA bajnok Andrew Bogut vezérletével, azelőtt és azóta sem volt példa arra, hogy ne észak-amerikai vagy európai csapat nyerje a vb-t.

Litván siker

2007-ben hazai pályán a szerbek diadalmaskodtak, ami egyrészről történelmi tett volt, másfelől az ezüstérmes amerikaiaknál keretben volt napjaink egyik legnagyobb kedvence, Steph Curry. Minden idők legjobb dobójának olyan társai voltak, mint DeAndre Jordan, Michael Beasley vagy Patrick Beverley, bő másfél évtized távlatából kész csodának tűnik, hogy akkor nem értek fel a csúcsra. Innentől kezdve már kétévente rendezték meg az U19-es világbajnokságot, az USA pedig újra a siker útjára lépett. Ami a nagytestvérnek nem sikerült, két évvel később Seth Curry-nek igen, a másik Golden State legendával, Klay Thompsonnal az oldalán 18 év után feljuttatták az USA-t a dobogó legfelső fokára. 2011-ben Jonas Valanciunas Litvániája győzte le a szerbeket a döntőben, érdekesség, hogy utóbbi csapatban ott volt a DEAC kiválósága, Djordje Drenovac is, aki Bogdan Bogdanovics, Nemanja Krisztics és Aleksandar Cvetkovics oldalán U19-es vb ezüstérmesnek mondhatja így magát.

Az USA az utolsó öt világbajnokságból négyet megnyert, 2013-ban a jelenleg a bajnoki döntőre készülő Aaron Gordon és a tavaly az év védőjének választott Marcus Smart volt a siker kovácsa, a döntőben a kétszeres MVP Nikola Jokicsot és Szerbia csapatát fektették két vállra.

2015-ben napjaink egyik legjobb amerikai kosárlabdázójának tartott Jayson Tatum vezette aranyéremig az USA-t, de két évre rá R. J. Barrett és Kanada belerondított az Egyesült államok sikersorozatába. 2019-ben egy hihetetlenül mély kerettel (Tyrese Haliburton, Jalen Green, Jalen Suggs, Cade Cunningham, Evan Mobley, Scottie Barnes) újra amerika diadalmaskodott.

16 éves MVP

A legutolsó, Lettországban rendezett vb-t is az amerikaiak nyerték az azóta a szintén az NBA-be draftolt Chet Holmgren és Jaden Ivey vezérletével, ám valószínűleg mégsem az ő pályára lépésükről lesz emlékezetes a torna. A világbajnokság MVP-je az akkor még csak 16 (!) éves francia Victor Wembanyama lett, akit minden idők legtehetségesebb játékosaként tartanak számon, s minden bizonnyal az idei játékosbörzén az első helyen fogja elvinni a San Antonio Spurs.

Hogy a debreceni világbajnokságon ki lesz a jövő nagy sztárja, azt még csak találgatni lehet, mindenesetre a FIBA oldalán már több válogatott játékoskerete is megtalálható (ITT). A sokak által várt amerikai és magyar keretekre még várni kell, de Brazilia, Japán, Dél-Korea és Franciaország már közzétették, hogy milyen kerettel utaznak majd Magyarországra.

