2018. május 30-án hunyt el a Videoton UEFA-kupa-döntős vezetőedzője. Kovács Ferenc 1934. január 7-én született Budapesten. Az MTK saját nevelésű labdarúgójaként mutatkozott be az NB I-ben – számolt be róla a Puskás Intézet. A klubbal az 1957–1958-as szezonban magyar bajnok volt, 1955-ben és 1963-ban Közép-európai Kupát nyert. Az 1963–1964-ben a Kupagyőztesek Európa Kupájában (KEK-ben) is döntőt játszhatott. A fináléban az MTK 3–3-s döntetlent játszott a Sporting Lisszabonnal, viszont az újrajátszott döntőben a portugálok már 1–0-ra győztek a magyar csapat ellen. Kovács Ferenc mindkét meccset végigjátszotta.

Kovács Ferenc a nemzeti csapatban egyszer, 1955. november 13-án a svédek ellen léphetett pályára. Öt évvel később tagja volt a magyar olimpiai válogatottnak, amely a római ötkarikás játékokon bronzérmes volt.

A Loki kispadján is ült

Szakvezetőként a legnagyobb sikereit a Videotonnal érte el, a székesfehérvári csapatnál. 1976-ban a Ferencvárossal szemben az utolsó pillanatban veszítették el csupán a bajnoki versenyfutást, míg a második fehérvári periódusában az 1984-85-ös szezonban az UEFA Kupa döntőjéig vezette a Vidit, amely a Real Madrid elleni fináléban a Santiago Bernabéuban rendezett második mérkőzésen 1–0-ra tudott nyerni, ám 3–1-es összesítésben a spanyol gigász bizonyult jobbnak.

Kovács Ferenc ezzel az egyetlen lett, aki játékosként és edzőként is magyar csapattal játszott döntőt nemzetközi kupában. Az kiváló szakember a magyar válogatottat 1978 és 1979 között 8 találkozón irányította. 1980 és 1983 között a DVSC trénere volt. Kovács Ferenc 2018. május 30-án, életének nyolcvanötödik évében hunyt el.