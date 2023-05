Ahogy tavaly és azelőtt, ismét a az MVFC Berettyóújfalu és a Haladás vívja a férfi futsal bajnoki döntőt. Mivel a vasiak végeztek az első helyen a felsőházi rájátszásban, náluk van a pályaelőny az egyik csapat három győzelméig tartó párharcban. A bajnoki aranyhoz az újfaluiaknak legalább egyszer nyerniük kell a Haladás otthonában. Ebben a szezonban eddig ötször találkozott egymással a két gárda, a Berettyó egyszer nyert, négyszer kikapott, legutóbb 1–0-ra a kupadöntőben. A hétfői, Veszprém elleni meccsen több kulcsember pihent az újfaluiaknál, ami jól jöhet a csütörtökön 19 órától (tv: M4 Sport) kezdődő első felvonáson.

– A Veszprém és a DEAC ellen már fél szemmel a Halira is koncentráltunk – ismerte el Trencsényi János, az MVFC edzője, akit már útközben kaptunk telefonvégre. – Próbáltunk olyan dolgokat gyakorolni, ami majd oda is kelleni fog, úgy gondolom, egész jól sikerült. Három ember nem tartott a csapattal Veszprémbe, mivel begyűjtötték az ötödik sárgájukat, illetve Szabó Pétert pedig kisebb sérülés tartotta távol a pályától. Így elég foghíjas kerettel mentünk a királynék városába, de egész jól teljesítettünk, sok fiatal kapott lehetőséget. A játékpercekkel is próbáltunk ügyeskedni egy kicsit, hogy az első meccsre minél frissebbek legyünk, hiszen hétfőn is utaztunk. A tavalyi évhez képest sokat segíthet, hogy volt két olyan bajnokink, amit kicsit „beáldozhattunk”, így pihentebben, jobban felkészülve vágunk neki a párharcnak.

A kupadöntőben már tök jól játszottunk a vasiak ellen, kérdés az, hogy tudunk-e még rátenni egy lapáttal, illetve, hogy a Hali mennyire készül belőlünk.

Most játszunk egymással hatodjára, tehát túl sok új dolgot szerintem egyik csapat sem tud felmutatni. Azért próbálunk mi is finomítgatni egy-két taktikai elemen, gondolom, ezzel ők is így vannak, ezen fog múlni. Az első meccs nagyon fontos, ha ott tudnánk nyerni, az nagy lökést adna a csapatnak, úgyhogy igyekszünk mindent megtenni a győzelemért – mondta el portálunknak Trencsényi János.

MSZ