Elrontott szülinap

A 30. születésnapját kedden ünneplő csapatkapitány, Szabó Péter is úgy kezdte, egy ilyen vereség után nem könnyű bármit is mondani. – Ha az első meccs kimenetele fájt, akkor ez hatványozottan igaz a mostanira. Kezdés előtt megbeszéltük, a lehetséges maximumig kell kitolnunk a teljesítményhatárunkat. Szerintem ez sikerült, otthagytunk mindent a pályán, de sajnos ez ennyire volt elég, megint kikaptunk – kesergett a ”cséká”, aki szerint fizikailag és mentálisan is nagy feladat lesz összeszedniük magukat. – A következő összecsapásra megint mi utazunk. Az első vereségből is fel tudtunk állni, sportemberek vagyunk, nem tehetjük meg, hogy feladjuk, és nem is fogjuk. A bajnokoknak mindig fel kell állni a padlóról, bármekkora pofont kapnak.

Már eddig is voltak köztünk bajnokok, a mostani után azt tudom mondani, minden játékosunk egytől-egyig az, büszke vagyok rájuk.

Úgyhogy megpróbálunk felállni, és kapaszkodni az utolsó szalmaszálba. A két elveszített mérkőzés miatt lesz rajtunk teher, de ez a csapat korábban is bizonyította, hogy meg tud birkózni az ilyenekkel. Nem tudom minek kell még történnie, hogy meg tudjuk verni ezt a Haladást, de bízunk benne, hogy a következő mérkőzésen sikerül majd, hiszen csak úgy tudjuk életben tartani a bajnoki címről szőtt reményeinket – mondta el Szabó Péter.

Az egyik fél 3 győzelméig tartó párharc állása 2–0 a Haladásnak, a következő találkozó a vasiak otthonában lesz csütörtökön 20 órától.

MSZ