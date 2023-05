Egy hét alatt a hatodik meccsét játszotta le Marozsán Fábián az olasz fővárosban, a 23 éves sportoló kedden éjszaka 3:6, 6:4, 6:3-ra kikapott Borna Coric ellen a római salakpályás tenisztorna nyolcaddöntőjében.

Amint azt az m4sport.hu írja, hétfőn a világ csodájára járt Marozsán Fábián győzelmének, melyet a világelső Carlos Alcaraz felett aratott. Egyetlen nap alatt lett a tenisztársadalom számára ismeretlen játékosból ünnepelt hős.

Olyannyira, hogy a római ATP Masters torna helyszíneként szolgáló Foro Italico közönsége a Borna Coric elleni mérkőzésen már „let’s go Fábi, let’s go!” rigmusokkal éltette a fiatal magyart.

Azonban szerencsére nem szállt Marozsán fejébe a siker és a diadal, a világranglistán top 20-as horvát ellen is ugyanazt a játékot nyújtotta, ami Carlos Alcarazzal szemben győzelemre vezette őt. Pedig a nyolcaddöntőben is jelentős különbség volt a két teniszező között. Coric három ATP-tornagyőzelemmel rendelkezik, volt már tizenkettedik a világranglistán és a 2020-as US Openen például negyeddöntőt játszhatott. Egy közös viszont volt/van bennük, a 26 esztendős horvát is top 100-on kívüli játékosként 2014-ben megverte az akkori világelsőt, Rafael Nadalt.

Pontos tenyeresek

Remekül indult Marozsán Fábiánnak a találkozó, pillanatok alatt 3:0-ra lépett el az első játszma elején, és a teljes szettet figyelembe véve csak öt pontot veszített az adogatása mögött. A magyar teniszező a korábban látott agresszív játékkal, most viszont már kevesebb rövidítéssel, de annál pontosabb tenyeresekkel nyerte meg a nyitójátszmát 6:3-ra.

A második szett kezdetekor elkezdett cseperegni az eső, Coric pedig elkezdte győzködni a mérkőzésvezetőt, hogy csúszós a pálya és függesszék fel a játékot, azonban csak néhány percig ücsörögtek, majd tudták folytatni a játékot.

A mérkőzés második felére már a horvát tenisze is alaposan feljavult, stabilabb volt a szervái mögött és olykor-olykor fogadóként is tudott érvényesülni, de bréklabdáig így sem jutott el. Az első lehetőségek Marozsán Fábián előtt adódtak, 2:2-es állásnál, 15-40-nél két esélye is volt, de nem tudta elvenni ellenfele szerváját.

Coric végig remekül adogatott, amelynek az ő szempontjából 5:4-es előnynél meglett a jutalma, a magyar játékos a szettben maradásért adogatott és ekkor – 1 óra 32 perc után – jött az első bréklabda, amely egyben játszmalabda is volt, és melyet a horvát meg is csinált.

A döntő szettben maradt a mérkőzés első másfél órájában látott színvonal, sőt a horvát rátett még egy lapáttal és egyre jobban kezdett el teniszezni. Olyannyira, hogy 3:2-es előnynél megint az első bréklabdájából elvette Marozsán szerváját, majd a következő játékban a magyarnak is volt lehetősége, de nem tudott élni azzal, így Coric 5:2-re lépett el. A meccsben maradást még kiharcolta a 23 esztendős teniszezőnk, aztán viszont ellenfele semmire hozta az adogatását, aminek köszönhetően szetthátrányból megfordította a találkozót és bejutott a legjobb nyolc közé, ahol majd Sztefanosz Cicipasz vagy Lorenzo Musetti lesz az ellenfele.

Karriercsúcs

Marozsán Fábián számára pedig véget ért karrierje legszebb utazása, de minden gratulációt megérdemel, hiszen a selejtezőből indulva, pályafutása első ATP-főtáblás versenyén eljutott a legjobb tizenhatig és megverte a leendő világelsőt.

Ráadásul Borna Coric ellen is bőven top 100-as teniszezőhöz méltó játékot nyújtott, ugyanis ha így folytatja, csak néhány hét kérdése, hogy tagja legyen a világranglista elitmezőnyének. Az öt római győzelmének köszönhetően pedig a karriercsúcsot jelentő 114. helyig jön majd előre az ATP-rangsorban.

HBN