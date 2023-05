A magyar salakmotoros szurkolók széles körében május elsején a debreceni egyéni Európa-bajnokság állt a figyelem középpontjában, amit a Perényi Pál Salakmotor Stadionban rendeztek. Természetesen nem véletlenül volt a felfokozott hangulat a drukkereknél, hiszen a 12 ország versenyzőit, köztük nem egy világklasszist, továbbá a speedwolfos Magosi Norbertet és Kovács Rolandot felvonultató mezőny valóban színvonalas küzdelmet ígért.

De a munka ünnepén egy harmadik cívisvárosi salakszóró is motorra ült, nevezetesen Lovas Zoltán, aki a 250 köbcentisek cseh junior bajnokságának második fordulójában állt starthoz Plzenben. A csehországi megmérettetésen a SpeedWolf Debrecen ifjú titánjának a házigazda cseh tehetségeken kívül lengyel, brit és szlovén riválisai voltak. A 12 pilóta mindegyike négyszer állt a startszalag mögé az alapverseny során, majd a legjobb négy számára döntő etapot rendeztek.

Lovas Zoltán

Forrás: Boros Norbert

Lovas három második, továbbá egy harmadik helyezéssel 7 pontot motorozott össze, ami a 7. helyezést eredményezte a számára. Érdekesség, hogy az első négybe kerüléshez 9 pont kellett, viszont a döntősök mögött hárman végeztek 7 ponttal, s mivel Lovasnak nem volt futamgyőzelme, így őt rangsorolták hátra a trióból.

A bajnoki fordulót végül Sven Cerjak nyerte, aki egyetlen futamában sem talált legyőzőre. A szlovén motoros mögött a lengyel Kevin Nycz, a brit William Cairns és a szintén lengyel Maksymilian Pawelczak végzett.

– Bár nagyon szerettem volna döntős lenni, nem vagyok elkeseredve, mert úgy éreztem, jól mentem a versenyen. A krskói fordulóhoz képest jobbak voltak a startjaim, s a sebességem is megvolt, tudtam pozíciózni, ám most a riválisok jobbnak bizonyultak. Bízom benne, legközelebb ennél is jobb teljesítménnyel tudok előrukkolni! – értékelte teljesítményét a 14 esztendős Lovas a Facebook-oldalán.

HBN