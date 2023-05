A TV2 stábja látogatta meg Kozák Lucát, a DSI Debrecen olimpiai gátfutóját Debrecenben. Kiderült, a családi farmon a kutyák mellett vannak kecskék, egy kis bárányka, tehenek, kacsák, tyúkok, szürkemarhák, és rackák is. Luca számára a szülő ház a nyugalom szigete, ahova ha kell, elvonulhat, kikapcsolhat, sőt, az esküvőjét is ott tartják majd a párjával. Luca arról is beszélt, hogy ahogy sok más sportolót, így őt sem kerülték el a mélypontok. A Mokka című műsorban leadott interjúból azt is meg lehet tudni, hogy a 2028-as olimpián tervei szerint akár már anyukaként vehet részt.