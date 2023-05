Nem akárhogy kezdett szabadtéren a DSI Debrecen magyar bajnok gátasa, első versenyén, a magyar 4x100-as váltó tagjaként új országos csúcsot tudhat részben magáénak – olvasható a klub honlapján. Ifjabb Tomhauser István tanítványa mondhatni robbantott szabadtéren, ugyanis a magyar kvartettel 43.58-ra módosították az érvényben lévő magyar rekordot. – Tény és való, ilyen jól még soha nem kezdtem szezont, folytattam a tökéletesen indult 2023-as évet, amely a fedettpályával kezdődött.

Utoljára öt éve, a 2018-as berlini Európa-bajnokságon futottam váltót, hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy megint tagja lehettem a négyesnek. Nagyon büszke vagyok arra, hogy részese lehettem ismét a rekorddöntésnek. Szóval soha rosszabb kezdést

– kezdte mondandóját a kiváló gátas.

A gát az első

A remek szezonkezdet jelzi, tökéletesen sikerült gátas felkészülése, jó formában van már az idény elején. – A fedettpályás Eb után volt pár nap pihenő, ám azt követően edzőtábort edzőtábor követett, alig voltam itthon. Ideális körülmények között készülhettem, amit edzőmmel elterveztünk, azt maradéktalanul meg is valósítottuk, minőségi munkát végeztünk. Most is azt tudom mondani, amit fedettpálya előtt, jó a forma, mind fizikálisan, mind lelkileg teljesen rendben vagyok. Hiszek abban, hogy a jól elvégzett munka ezúttal is kifizetődik – fogalmazott Kerekes Gréta.

A szabadtéri szezon tehát elkezdődött Gréta számára, túl van az első versenyen. De hogy miképp alakul a folytatás, azt is elárulta a kiválóság. – Mivel tagja vagyok a váltónak, kicsit másképp alakul a program, de a gát számomra az első. Az biztos, legközelebb június 3-án Görögországban állok majd 100 gáton rajthoz, majd két hazai bronzverseny következik. Az első június 8-án az MTK pályán, a második pedig 11-én Nyíregyházán lesz. Azt még nem tudom, a hónap közepétől miképp alakul majd a versenyprogramom – folytatta gondolatmenetét a DSI atlétája.

A fedettpályás szezon szenzációsan sikerült, megnyerte a magyar bajnokságot, az isztambuli Európa-bajnokságon megjavította egyéni csúcsát, majd a döntőben az előkelő 7. helyen zárt. De mit vár magától szabadtéren? – Egy jól sikerült fedettpályás szezon után megfordul az ember fejében, mire is lehetne képes szabadtéren, de ezeket a gondolatokat igyekszem elhessegetni. Nem akarok magamra terhet rakni, nyáron is szeretnék felszabadultan versenyezni.

Természetesen vannak elképzeléseim, de ahogy télen, most sem fogok irreális célokat megfogalmazni. Amennyire borzalmas volt az előző évem, már annak is örülnék, ha 13.40-en belül futnék, ám ez a minimális elvárás magamtól. De tudom, képes vagyok a 13-on belüli időre, viszont ezt el is kell hitetni magammal.

Bízom abban, ahogy fedettpályán, szabadtéren is versenyről versenyre futok majd jobbat – zárta mondandóját Kerekes Gréta.

HBN