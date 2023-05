Szálltak a labdák, repültek a frizbik és szikráztak a kardok a DEAC Családi Napján szombaton, a Debreceni Egyetem sportcampusán. A klub 2019-ben, a megalakulásának 100. évfordulóját ünnepelvén hívta először életre ezt a rendezvényt. Az eredeti tervek szerint minden évben szerették volna megszervezni ezt a napot, azonban 2020-ban és 2021-ben a koronavírus-járvány miatt le kellett mondani, majd tavaly, két esztendő szünet után hatalmas sikert aratott.

Professzionális segítség

Ezúttal is nagy érdeklődés övezte az egyetemi egyesület nagy napját, amit – az alapítási évre utalva – egy 1919 méteres futás nyitott meg. Mielőtt eldördült a startpisztoly, a DEAC két rutinos futballistája, Spitzmüller István és Korhut Mihály segített a bemelegítésben, nehogy bárki is meghúzódjon. A távot természetesen a focisták is teljesítették, sőt, Korhut Mihályhoz az utolsó méterekre felesége, Bea és kislányuk, Milla is csatlakozott.

Korhut Mihály, Bea és kislányuk, Milla | Forrás: Molnár Péter

– Jól esett ez a kis futás így délelőtt – kezdte a válogatott labdarúgó portálunknak. – Öröm látni, hogy ilyen sokan eljöttek és részt vesznek ezen a napon. Nagyon szívesen vagyok itt én is, hátha még példát is mutattam a gyerekeknek ezzel, hogy én is beálltam futni. Szerintem fontos és jó, hogy több élsportolóval is találkozhatnak, akikkel lehetőségük nyílik a kicsiknek és a szüleiknek is megismerkedni – fogalmazott.

Közösségépítés

Természetesen ott volt a futók között a DEAC ügyvezetője, Lóczi Lászlóné Kovács Marianna is, aki rögtön a célba érést követően nyilatkozott nekünk. – Ez az egyetlen olyan rendezvényünk, ahol minden szakosztályunk egyszerre megjelenhet, ráadásul nemcsak a sportolók, hanem a velük érkező szülők, testvérek és a családjuk is. A klubunk közösségének építésében ez egy nagyon fontos esemény minden évben – mondta a szakember, aki elárulta, hogy egyáltalán nem volt véletlen az időpont kiválasztása. – Május 6. a Magyar Sport Napja, tehát egy országos mozgalomhoz csatlakoztunk a rendezvényünkkel, amelyet az Sportszervezetek és Sportegyesületek Országos Szövetsége, illetve a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága is támogatott – tájékoztatott.

Lóczi Lászlóné Kovács Marianna | Forrás: Molnár Péter

A kilátogatók a DEAC-pálya melletti rekortánon, illetve a műfüves pályán létrehozott „standoknál” próbálhatták ki a klubban űzhető különböző sportágakat. A kosár, a kézi, a röpi és a frizbi mellett természetesen az egyik legnépszerűbb sportág a foci volt, de sokan érdeklődtek az amerikai futball és a rögbi iránt is. Az örök kedvenc, a kötélhúzás ezúttal is rengeteg szülőt és gyermeket megmozgatott.