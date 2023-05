Csütörtökön a D csoportban is megkezdődnek a küzdelmek a labdarúgó U17-es Európa-bajnokságon. A nyitó körben 15 órától Svájc és Hollandia méri össze erejét a DEAC sportcampusán. A másik összecsapáson Horvátország játszik Angliával, ez a meccs a balmazújvárosi stadionban kezdődik 20 órától. A június 2-án véget érő tornát Magyarország rendezi, a helyszínek: Debrecen, Balmazújváros, Budapest, Budaörs, Felcsút és Telki, Hajdú-Bihar vármegye a C és a D jelű csoport mérkőzéseinek ad otthont. Ahogy arról már portálunkon korábban írtunk, szerdán a C csoportban Skócia-Franciaország és Portugália-Németország mérkőzéseket bonyolítnak le.

HBN