Egy arany-, egy ezüst- és négy bronzérmet gyűjtöttek a magyarok a La Corunában csütörtöktől vasárnapig megrendezett Karate1 Youth League viadalon. A 21 éven aluliak világkupa-sorozatának spanyolországi állomásán négy korosztályban 72 ország több mint 2500 versenyzője indult – köztük 32 magyar karatés –, így az éremszerzők hatalmas mezőnyökben harcolták ki a sikereket – tudatta a Magyar Karate Szövetség közleményében.

Forrás: Magyar Karate Szakszövetség-archív

Az aranyérem a legfiatalabb korosztályban született, ahol az U14-es fiúk 45 kg-os súlycsoportjában öt győzelemmel Tóth János megnyerte kategóriájának küzdelmeit. A legidősebbek, az U21-esek között nyert ezüstérmet a női 61 kg-ban Ilankovic Aleksandra. A korábbi junior Európa-bajnok és tavalyi U21-es Eb-ezüstérmes már évek óta meghatározó tagja a felnőtt válogatottnak is, mostani dobogós helye pedig azt jelzi, hogy képes lehet szép eredmény elérésére az év csúcsversenyén, az októberi budapesti felnőtt világbajnokságon is. Ugyancsak ott lehet a vb-n a magyar válogatott színeiben Dvorák Ádám, aki a 2020-as budapesti korosztályos Eb-n már megtapasztalta, hogy milyen hazai közönség előtt dobogóra állni: akkor a juniorok között lett harmadik, és most Spanyolországban is bronzérmet nyert az U21-es férfiak 84 kg-os súlycsoportjában. További három magyar tehetségnek akasztottak bronzérmet a nyakába La Corunában. A junior (16-17 évesek) lányoknál a 66 kg-ban a tavalyi vb-ezüstérmes Loyal Lili végzett a harmadik helyen, akárcsak a kadeteknél (14-15 évesek) az 57 kg-ban idei Európa-bajnok Tóth Máté, valamint a lányok 54 kg-os kategóriájában Török Panka.