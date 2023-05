DEAC Futball Nonprofit Kft–Sárréti DSK 5–2 (1–1)

100 néző. Vezette: Pósa Zs.(Nagy T., Zámbó T.)

DEAC Futball Nonprofit Kft: Janhovits H., Béke T.(Kiss M.), Juhász B., Orbán A.(Vajda D.), Horváth T., Tóth S.(Bárány B.), Víg Zs.(Balogh Á.), Váradi L., Dari B., Almási Z. Edző: Katona László

Sárréti DSK: Kiss B., Szabó T., Kiss Cs., Jenei B., Balás V.(Kiss N.), Vass Á., Alimán A.(Domonkos A.), Nagy L., Burkus D., Kiss D., Nagy M. Edző: Kiss Csaba

Gól: Juhász B., Fodor T., Szabó T.(ö.g.), Bárány B., Horváth T., illetve Szabó T., Vass Á. Jók: Szabó T., Vass Á. Ifi: 7–0

Katona László: Később nyilatkozik!

Kiss Csaba: Egy tét nélküli mérkőzésre érkeztünk a DEAC otthonába, szerettük volna szépen zárni ezt a csodás tavaszt, nem jött össze semmi, talán a fejekbe még a szerdai kupasiker tombolt, de ettől a mai eredménytől függetlenül szeretnék az egész csapatnak gratulálni az elért eredményhez, hisz ha az ősz is hasonlóan sikerül a dobogóért harcolhattunk volna és e mellett a kupasiker csak hab a tortan. Köszönjük MINDENKINEK, aki bármilyen formában támogatta a csapatot az egész szezon folyamán és tartotta bennünk a lelket a nehéz időkben is. De úgy gondolom, hogy pont ezer szép a labdarúgás főleg a mennyei megyei, mert nem vagyunk profik, de ha jó a társaság és közel áll a szívünkhöz egy klub egy egyesület egy falu, akkor bármire képesek vagyunk. Hajrá Udvari!

Monostorpályi SE–Hajdúböszörményi TE 3–1 (2–0)

200 néző. Vezette: Orosz J.(Vasziliu T., Vilmányi S.)

Monostorpályi SE: Bákonyi N.(Szabó I.), Erdős B., Kolompár K.(Csirkés I.), Nyilas Sz., Nemes E.(Nánási D.), Sólyom M., Rostás G.(Bodnár L.), Illés D., Sós D.(Kontor B.), Bacsó A. Edző: Bereczky Bence

Hajdúböszörményi TE: Fülöp G., Rákos B.(Hajdu Á.), Ramos C., Rőth A., Sustyák B., Forgó P., Sallai Cs.(Mizsei Sz.), Nagy Z., Pelles D., Benke Sz., Kónya M. Edző: Balogh József

Gól: Rostás G., Kolompár K.(2), illetve Sustyák B. Jók: Nagy Z., Rőth A. Ifi: 3–1

Bereczky Bence: Vannak pillanatok, amelyeket megélni kell, és nem beszélni róla. Bajnok a Monostorpályi SE felnőtt csapata és bajnok az ifjúsági is.

Balogh József: Először is szeretnék gratulálni a kollégámnak és az ifi csapatnak a bajnokságban elért második helyezéshez, illetve a csapatomnak a tavaszi meneteléshez. Továbbá a Monostorpályinak is az ifjúsági csapat és a felnőtt csapat bajnoki címéhez. Tanulságos időszakon vagyunk túl, amiből tanulnunk kell és a tanultakat kamatoztatnunk kell majd. Jó pihenést kívánok mindenkinek.

Létavértes SC’97–Hajdúnánás FK 2–5 (1–1)

70 néző. Vezette: Hajdú I.(Horváth J., Czinege T.)

Létavértes SC’97: Tóth L., Kaszonyi Zs., Pető Z., Bakos T., Laczkó I.(Bora Z.), Zurbó B., Zurbó Cs., Szabó Zs., Szabó V., Mázló D., Rózsa N. Edző: Posta Sándor

Hajdúnánás FK: Ésik L., Csatári D.(Lovas M.), Papp L.(Uri M.), Bencze D.(Oláh P.), Tóth B., Vadász L., Andorkó S., Linzenbold Zs., Újvári Zs., Lakatos N., Fodor J.(Kiss L.). Edző: Daróczi Péter

Gól: Zurbó B.(2), illetve Vadász L., Csatári D., Újvári Zs., Tóth B., Mázló D.(ö.g.). Ifi: 3–1

Posta Sándor: Jól kezdtük a meccset, jól játszottunk, gólt rúgtunk. Sajnos ma is, mint a korábbi meccseinken, a 60. perc körül elfogyott az erőnlétünk, és az ellenfél bedarált bennünket, megérdemelten szerezte meg a 3 pontot.

Daróczi Péter: Gratulálok a csapatnak az egész éves teljesítményéhez! Mindenkinek köszönjük, aki valamilyen formában hozzájárult a sikerhez! Ujvának gratulálok a gólkirályi címhez!

Kabai Meteorit SE–Bestrong SC 2–2 (1–1)

100 néző. Vezette: Gulyás S.(Szilágyi Z., Dr. Kozma M.)

Kabai Meteorit SE: Molnár T., Bajnók I., Tóth P., Pallagi J., Szabó P., Kovács M., Molnár Cs., Molnár Z.(Domonkos Sz.), Somogyi I., Somogyi S.(Fehér A.), Tóth I. Edző: Tóth Péter

Bestrong SC: Kovács D., Varga V.(Rizán Zs.), Hermann D., Tar G.(Lénárt P.), Tóth G.(Dobi N.), Katona T., Felföldi L., Katona Z., Papp K., Párducz T. Edző: Köstner Tamás

Gól: Kovács M.(2), illetve Papp K., Katona T.

Tóth Péter: Jó iramú mérkőzésen igazságos eredmény született, habár a ziccerek számában hiányérzetem volt. Nagyon jó pihenést kívánok minden csapatnak! Bánhegyi Zoli öccsének mihamarabbi gyógyulást kívánok!

Köstner Tamás: Később nyilatkozik!

Józsa SE–Hajdúsámsoni TTISZE 1–6 (1–3)

150 néző. Vezette: Nagy L.(Sütő J., Borkó Z.)

Józsa SE: Bucskó I., Balogh T., Trunger L., Bacskai L., Fekete G., Iványi D., Csizmadia Cs., Horváth R., Sperka L., Iványi Á.(Szabó M.), Gubacsi-Wéber Á. Edző: Szabó László

Hajdúsámsoni TTISZE: Nagy P., Galla T., Tövisháti M., Nagy I.(Molnár Á.), Halász Z., Bacskai A.(Dávid T.), Bartha Z.(Tóth G.), Bordás Á.(Vámos Cs.), Szabó B.(Tóth B.), Mertin L., Kiss B.(Horváth T.). Edző: Halász Zoltán

Gól: Balogh T., illetve Tövisháti M., Szabó B.(2), Bartha Z., Dávid T.(2). Jók: Mindenki

Szabó László: Nem nyilatkozik!

Halász Zoltán: Végig fölényben futballozva, ilyen arányban is megérdemelten nyertünk.

Püspökladány LE–Balmazújvárosi FC 1–2 (0–0)

50 néző. Vezette: Nazsa T.(Szűcs L., Nagy A.)

Püspökladány LE: Eszenyi V.(Kunkli Z.), Szabó P., Tőke T.(Berde M.), Nagy B., Simon N., Danka L.(Veres S.), Ferenczi L., Németh M.(Nagy V.), Fegyverneki Zs., Makula A.(Horváth I.), Pap L. Edző: Szabó Máté

Balmazújvárosi FC: Árva L., Fehér Z., Bóz A., Szabó B., Silling M., Kiss B., Légrádi M., Kerekes B., Nagy L.(Szabó N.), Csige Zs.(Veres Z.), Kovács M. Edző: Pintér István

Gól: Nagy B., illetve Veres Z., Silling M. Jók: Eszenyi V., Kunkli Z., Simon N., Szabó P., Nagy B., Veres Z. Ifi: 1–2

Szabó Máté: Felszabadultan futballoztunk, rengeteg helyzetet kialakítva, sajnos megint mi húztuk a rövidebbet. De ez egy ilyen év volt. Hálás vagyok az idei évért, és már most csak a pozitívumokra emlékszem. Pihenünk egyet és újult erővel megerősödve folytatjuk.

Pintér István: Az első félidőben el kellett volna dönteni a mérkőzést. Aztán hátrányba kerültünk a második félidőben. De a végén úgy érzem, hogy megérdemelten nyertünk. Gratulálok a csapat egész éves teljesítményéhez. Jó pihenést kívánok mindenkinek.

Nyíradony VVTK–DASE 2–0 (1–0)

100 néző. Vezette: Juhász D.(Lévai Z., Karsai B.)

Nyíradony VVTK: Rácz T., Gyurina J., Perényi R.(Tömöri L.), Nagy K.(Kiss G.), Kántor T., Gáll F.(Vass G.), Bara M.(Szilágyi Z.), Bogár M., Bányász A.(Nagy M.), Daru I., Ignáth T. Edző: Dán Ferenc

DASE: Polyák F., Molnár M.(Balogh B.), Nagy B.(Éles M.), Ibrahim K.(Kang J.), Nagy L.(Sike F.), Hegedűs Gy.(Bencze Z.), Csák Zs.(Vilmányi D.), Éder G., Bucz B., Győri R., Éder B.(Nagy N.). Edző: Kovács Miklós

Gól: Nagy K., Gáll F.

Dán Ferenc: Sok mindent mondhatnék most! De ez hosszú lenne! Nyilván gratulálnom kell a bajnoki cím győztesének, és ezt már egyébként meg is tettem, csak nem jelent meg! Tehát gratulálok a Monostorpályi bajnoki címéhez! Megérdemelt volt, ezt el kell ismerni! De én most ugyanolyan boldog vagyok, és elégedett az ezüstéremmel! Mert a kitűzött célt teljesítettük. Amit vállaltunk, vállaltam! Köszönöm a vezetőség és város bizalmát, hogy bíztak bennem és a csapatban. Ez most az ezüstéremhez volt elég. Köszönöm szépen a szurkolóinknak is hogy, hétről hétre biztattak bennünket! Megyünk tovább!

Kovács Miklós: Először is, gratulálok a Nyíradony ezüstérméhez, egy rendkívül szimpatikus és jó csapatot ismertünk meg bennük! Ezen felül szeretném megköszönni az elmúlt négy és fél évet a játékosaimnak, akik egytől egyig remek emberek és sportolók! A hétköznapokba vetett energiájuk példaértékű, minden edzésre örömmel mentem ki hozzájuk, ahogy a hétvégéket is mindig gyermeki lelkesedéssel vártam miattuk. Rajtuk kívül szeretném megköszönni maroknyi szimpatizánsunknak a biztatást, bízok benne, a jövőben is kitartanak egyetemistáink mellett, s együtt örülnek majd sikereiknek! Végül, de nem utolsó sorban a klub dolgozóinak támogatását is megköszönném, akik bizalmat szavaztak nekem annak idején, s lehetőséget biztosítottak, hogy a felnőtt labdarúgásban kipróbáljam magam vezetőedzőként! A megyében dolgozó edző kollégáknak és játékvezetőknek pedig kitartást kívánok, bízok benne, hogy alulról építkezve a magyar futball elindul felfelé, s sportágunk hazai megítélése pozitívabb irányt vesz a jövőben.

Berettyóújfalui SE–DSC-SI 7–1 (2–1)

70 néző. Vezette: Forgács K.(Tóth G., Papp N.)

Berettyóújfalui SE: Jancsó A., Kardos I., Szabó G., Békési D., Trencsényi J., Csordás J., Alimán J.(Nagy R.), Trippon P., Nagy K.(Takács A.), Ékes G., Nagy I. Edző: Szitkó Róbert

DSC-SI: Sallai J., Kalmár M., Gál A., Havasi F., Szabó Á., Kovács D., Szikszai A., Derecskei Á., Czakó Á., Nagy Zs., Brázda B. Edző: Selyem Nándor

Gól: Szabó G.(4), Nagy K., Trippon P., Ékes G., illetve Nagy Zs. Kiállítva: Csordás J.

Szitkó Róbert: A mérkőzésről nem akarok véleményt formálni mivel nem voltam jelen. Köszönöm mindenkinek a szezont, ami nem volt egyszerű. Edző kollégám talán legnehezebb éve volt átérzem a helyzetét, és gratulálok neki, hogy végig csinálta! Mindenkinek jó pihenést!

Selyem Nándor: Nem nyilatkozik!