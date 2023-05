Megye II. osztály 5. forduló

Nyírmártonfalva SE–Derecskei LSE 6–0 (2–0)

250 néző. Vezette: Muszka Z. (Keczeli D., Mező S.)

Nyírmártonfalva: Kelemen K.-Szemán B.(Havrilla I.), Tóth T., Debreceni R., Vértesi N.(Károlyi A.), Rózsa N.,Szemán Be.(Kiss G.), Mandics I., Kiss I., Jónizs A., Ladó S.(Szemán N.). Vezetőedző: Konyári Sándor

Derecske: Menyhárt N.-Berán B., Makula Z., Nagy Sz., Kiss J.(Rácz S.), Nagy M.(Gyüre M.), Makula Cs., Kovács B., Ilyés Gy.(Marczin L.), Diószegi J., Juhász Cs.(Juhász L.). Vezetőedző: Szép Sándor

Gól: Tóth T.(2), Kiss I.(2), Rózsa N., Kiss G. Jók: mindenki., ill. senki.

Konyári Sándor: Lassan-lassan, de tudatosan elérjük a célunkat, minden kirakóselem a helyére kerül. Tökéletes napot zártunk ma. Nagyszerű egyesületi családi nap, ifi győzelem, felnőtt csapat győzelem, és első helyre való lépés. Mi kell több? Most már a kezünkben a sorsunk. Már csak egy lépés…

Szép Sándor: Nem nyilatkozott.

Tiszacsegei VSE–Nagyrábé Petőfi SK 3–2 (3–0)

80 néző. Vezette:László J. (Hajdu P.,Nagy R.)

Tiszacsege: Baranyi Cs.-Gréz K.(Nagy Á.), Jecs J., Nagy L.(Csurgó Á.), Csernik J., Deli G., Simon Z., Rácz L., Kovács A., Répási Gy., Simon N. Vezetőedző: Simon Zoltán

Nagyrábé: Jónás B.-Vénig A., Sipos R., Bacsó A., Kiss B., Szőke M.(Kovács A.), Kolompár D.(Füleki B.), Kocsis L.(Takács I.), Szabados M.(Mészáros I.), Szőke A., Jánosi B. Vezetőedző: Bende Tibor

Gól: Jecs J.,Kovács A.,Deli G., ill. Szőke M.,Takács I. Jók: mindenki, ill. mindenki.

Simon Zoltán: Nem nyilatkozott.

Bende Tibor: Először is szeretném megköszönni a családomnak, hogy a mai mérkőzés létrejöhetett, mert utánunk hozták az igazolást, és a harminc perces várakozási idő utolsó percében ideértek. Talán, ha a megszokott módon tudunk melegíteni a mérkőzésre, nem aludtuk volna át az első félidőt, amelyben három buta hibából gólt kaptunk. Bár ezeknél a góloknál nem csak mi hibáztunk, sovány vigasz, hogy nem csak a játékunk volt katasztrófa. A második félidőre úgy mentünk ki, ahogy mindig kellene, legalább a csapatom teljesítménye feljavult. Megmutattuk, mi a futball, azonban ez kevés volt az egyenlítéshez. Igazából magunkat hibáztatom, és magunkat hoztuk nehéz helyzetbe, de remélem, az indokolatlan sárga lapok És gólok mellett a három pályára bedobott sörösüveg, a pályára berohanó partjelzőt inzultálÓ néző esete is bekerül a jegyzőkönyvbe. Nem fogom semmire, a mi hibánk, valahol megérdemeljük, de több szemszögből is lehet ezt nézni. A mezőny legjobbja Takács Tamás.

Konyári SE–Hajdúhadházi FK 2–1 (0–0)

80 néző. Vezette:Kriston T. (Petrika R.,Szabó M.)

Konyár: Nógrádi I.-Czibere D., Csuka Zs.,Lakatos R.(Nagy L.), Tóth L., Orbán A.,(Varga L.), Fülöp G., Hudák I.(Seres T.), Tamási G., Rézműves K., Tamási S. Vezetőedző: Czibere Tibor

Hajdúhadház: Nagy K.-Lakatos L., Halder P.(Molnár D.), Kiss Zs., Horváth A., Gergely D., Danó H.(Rézműves M.), Lakatos Sz., Nagy I., Balogh P.(Nagy M.), Rostás M.(Jeney D.). Játékosedző: Nagy István Zsombor

Gól: Fülöp G.,Orbán A., ill. Horváth A.

Jók: mindenki, ill. senki.

Czibere Tibor: Nem nyilatkozott.

Nagy István Zsombor: Nem nyilatkozott.