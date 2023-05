A debreceni FittDance SE hatalmas sikert ért el a legutóbbi megmérettetésein, hiszen több versenyző is kvalifikálta magát a júniusi, budapesti világbajnokságra. A klub vezetője, Borsos Cintia portálunknak beszélt a kijutásról és arról, hogyan készülnek a viadalra.

– Részt vettünk egy tavaszi bajnokságon, illetve a magyar bajnokságon is. Ennek a két versenynek az összpontszáma alapján, minden kategóriából az öt legjobb szerezhette meg a jogot, hogy ott legyen a vb-n.

Összesen 18 koreográfiával indultak a versenyzőink, és ebből 14 esetében sikerült kivívni a lehetőséget, hogy megmutassuk a világbajnokságon is.

Hatalmas boldogság ez számunkra, hiszen most először lesz ott a FittDance SE egy vb-n – mondta.

Természetesen a szülők és a gyerekek körében is felhőtlen volt az öröm a kvalifikációt követően. – Van olyan versenyzőnk, aki mindegyik számban ott lesz a viadalon. Meg kell említeni, hogy mind a két kvalifikációs megmérettetés nagyon nehéz volt, tartottunk is tőle, de hála Istennek nagy sikert arattunk – emlékezett vissza.

Borsos Cintia egyik legifjabb tanítványával, Nagy Lellével | Forrás: FittDance SE

Borsos Cintia tanítványai fittdance és showtánc kategóriában is indulhatnak majd a budapesti világversenyen, amelyen így három napon is érdekeltek lesznek. – A gyerekek minden megmérettetés előtt nagyon izgulnak, ezúttal ez szerintem hatványozottan igaz lesz majd. A felkészülésünk nem fog igazán változni, a lányok egyébként is mindig próbálják kihozni magukból a maximumot.

Ezúttal azt próbálom hangsúlyozni nekik, hogy ez tényleg egy óriási lehetőség, úgyhogy vegyék nagyon komolyan, bár szerencsére ezzel sosem szokott gond lenni. Azon leszünk, hogy mindenki 100 százalék felett teljesítsen

– fogalmazott.

A szakember elárulta, hogy a gyerekek mellett ő sem lesz nyugodt egyik napon sem, sőt már most nagyon izgul. Hozzátette, biztos benne, hogy mind a három napot végig fogja idegeskedni.

A FittDance SE sportolói számára a világbajnokság lesz a szezon utolsó megmérettetése, de utána sem áll le majd az élet. – Ahogy az lemegy, utána már kezdődnek is a nyári táborok, úgyhogy nem fogunk unatkozni. Még nem teljesen biztos, de nagy valószínűséggel a virágkarneválon is várnak ránk fellépések – ismertette nyári programjukat Borsos Cintia.

Bakos Attila