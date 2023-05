Az utolsó fordulójához érkezett a 2022-2023-as OTP Bank Liga szezonja. A Ferencváros bajnoki címe és a Vasas kiesése már biztos, ezeken kívül azonban rengeteg izgalmat tartogat még a záró hétvége. A Debreceni VSC labdarúgócsapatának minden esélye megvan arra, hogy a dobogóra kerüljön. A

Loki jelenleg harmadik helyen áll 51 ponttal, aztán a Puskás Akadémia következik 50-el, majd a Paks 48-cal. Ráadásul a DVSC nemcsak hátra, hanem előre is figyelhet, hiszen a második Kecskemét is elérhető közelségbe került az utóbbi fordulókban elhullajtott pontoknak köszönhetően.

A Loki az Újpestet fogadja szombat este 20 órától a Nagyerdei Stadionban. A már említett KTE péntek esti, Kisvárda elleni hazai összecsapásának eredményétől függ, hogy az ezüst vagy a bronzérem lesz-e a tét Szrdjan Blagojevicsék számára.

Ha a kecskemétiek hazai pályán pontot szereznek, akkor a harmadik, ha nem, akkor a második helyet is megszerezheti a szerb mester vezette alakulat.

Az Újpest elleni bajnoki előtt Szebeni Istvánnal, a Debreceni VSC kommunikációs és PR-vezetőjével beszélgetett portálunk. – Már többször említettem, de tényleg egészen hihetetlen, hogy itt tartunk.

Ki gondolta volna az ősszel, hogy akár a második helyre is odaérhetünk? Fantasztikus érzés azt látni, hogy a csapat, az edzői stáb és a szurkolók ennyire egymásra találtak.

Egymást erősítik meccsről meccsre és ennek meg is van az eredménye – fogalmazott.

A szakember kitért a Kecskemét péntek esti találkozójára is. – Abszolút dicséretes, amit idáig produkáltak, de valljuk be, az egész idényben nem nagyon nyomta a vállukat semmilyen tét. Most viszont akár az ezüstérmük is veszélyben foroghat, és a Kisvárda egyáltalán nem rossz csapat. Nagyon szimpatikus a KTE, de ezúttal sajnos ellenük fogok szurkolni, mint ahogy szerintem Debrecenben nagyon sokan – tette hozzá tréfálkozva.

Szebeni István | Forrás: HAON-archív

Szebeni István kérésünkre elmondta, mi jut eszébe először az elmúlt évekből az Újpest elleni összecsapásokról. – Elég sokat kellett bosszankodnunk miattuk az elmúlt időszakban sajnos. Elég csak a 120. születésnapunkra gondolni tavaly tavasszal, amikor a Nagyerdei Stadionban 2–1-re kikaptunk tőlük. Illetve korábbról Kovács Zoli, aki még kis túlzással akkor is gólt lőtt nekünk, amikor nem is volt a pályán.

A Fradi és az Újpest elleni derbik egyébként is mindig kiemelt fontosságúak a Loki életében, most pedig revansot vehetünk a lilákon azzal, hogy ellenük jutunk fel a dobogóra

– tette hozzá.

A szakember elárulta, hogy már a hét első napjaiban is hatalmas az érdeklődés a szombat esti Loki–UTE meccs kapcsán. – Mikor lenne érdemes meccsre menni, ha nem most?

Nagyon bízom benne, hogy rengetegen leszünk a stadionban, még azt is meg merem kockáztatni, hogy a Fradi elleni bajnokit is – 13 ezer néző – túlszárnyaljuk majd.

Ezért mindenkit arra biztatok, aki ki szeretne jönni minél hamarabb váltsa meg a jegyét. Illetve az összecsapásra tényleg a megszokottnál korábban érkezzen, nehogy bárki lemaradjon a kezdésről – mondta.

A Debreceni VSC a honlapján közleményben adott tájékoztatást a mérkőzés kapcsán. Mint írják, ezen a hétvégén rendezik meg a Nagyerdőn a Debrecen Drive nagyszabású autó- és járműipari seregszemlét, rengeteg kísérőprogrammal. Felhívják a szurkolók figyelmét, a Nagyerdei Stadion környékén gyakorlatilag egyáltalán nem lesz parkolóhely – a létesítmény parkolója is rendezvényhelyszín lesz. Éppen ezért

kérik az érdeklődőket, hogy tömegközlekedéssel vagy gyalogosan érkezzenek a stadionhoz. Azok, akik nem a Drive-ról érkeznek a stadionhoz, az Állatkert felőli pénztárakat és feljárót használhatják majd.

Bakos Attila